Il prossimo avversario. Il centrale Polvani è l’ultimo arrivato alla corte di Venturi

Il Prato domenica al Franchi avrà già a disposizione l’ultimo arrivato, ovvero il difensore centrale Polvani che appena rescisso con la Pistoiese (serie D girone D) si è accasato subito. L’ex di San Donato ed Arezzo (con entrambe ha vinto la serie D) rappresenta un ingresso importante per la formazione di mister Venturi, che evidentemente vuole registrare una difesa che finora ha subito 11 reti in 9 gare. Nelle ultime uscite il Prato, che in campionato non ha mai pareggiato (5 vittorie e 4 sconfitte finora) è passato alla difesa a tre composta dall’esperto Risaliti come centrale e da Berizzi e Zanon rispettivamente sul centrodestra e centrosinistra. Nel mezzo contro il Cannara al Lungobisenzio hanno giocato Cela e Settembrini (ex capitano dell’Arezzo, giunto a Prato in estate, che vanta una lunga carriera al piano di sopra con maglie importanti come Entella e Padova) con Cesari e D’Orsi sulle corsie. A sostegno degli attaccanti potrebbe essere confermato Greselin mentre davanti è sicuro del posto Rossetti, arrivato dopo la promozione ottenuta con il Livorno. Nella sfida dello scorso febbraio segnò una doppietta (nel giro di tre minuti tra l’altro) alla Robur per il 3-1 finale per gli amaranto.