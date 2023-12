Il prossimo avversario. La Nuova Foiano ha dovuto cedere. Costantini e Di Leo

Potrebbe essere più riposata della Robur la Nuova Foiano, avversaria del bianconeri domenica allo stadio Berni per quella che sarebbe l’ultima giornata del girone di andata del campionato di Eccellenza Toscana girone B (a parte il recupero del 23 valido per la decima). Gli aretini infatti vengono dal turno di riposo, motivo in più per prendere la sfida con le molle. Il Foiano è infatti una formazione esperta a questo livello e con una rosa competitiva per le prime posizioni come. In settimana hanno però salutato la storica società nata nel 1947 due calciatori importanti attratti dalla sirene della serie D: si tratta di Federico Costantini, centrocampista classe 2004, passato al Figline (girone E) e Paolo Di Leo, anch’esso centrocampista nato nel 1998 che ha firmato per il Certaldo (girone D). Pochi gironi prima era arrivato dal Figline, facendo quindi il percorso inverso rispetto a Costantini, il difensore classe 2003 Alessandro Sottili.