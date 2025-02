Il prossimo avversario. La Sangiovannese ha il morale alto dopo il pari di Ostia

La Sangiovannese, prossimo avversario della Robur, attende i bianconeri col morale rinfrancato dal buon punto di domenica a Ostia. Nel 2-2 finale dello stadio Anco Marzio in gol per i valdarnesi Gaetani e Nieri con la doppietta dell’ivoriano ex Pianese Kouko per i romani tra le due reti biancoblu.

Il presidente Maurizio Minghi plaude alla prestazione dei suoi. "Sono particolarmente contento di questo risultato perché l’abbiamo ottenuto in trasferta, in casa di una diretta concorrente e al cospetto di una formazione molto forte con giocatori di assoluta qualità – ha detto il massimo dirigente a forzasangio.it -. Non scordiamoci, poi, che siamo giunti a questo appuntamento in formazione emergenziale, perché in un organico come il nostro quando vengono a mancare due difensori titolari più altri elementi che non erano al top della forma capite bene come sia importante cercare di limitare danni e oggi la squadra ha dimostrato con la forza di potersela giocare alla pari con tutti. Anche sotto il profilo caratteriale sono emerse note positive, bene così perché torniamo anche a muovere la classifica".

A Ostia mancavano infatti Foresta e Barberini e c’è stato il forfait all’ultimo di Della Spoletina.