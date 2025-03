Il prossimo avversario. Mister Becattini:: "A Siena senza partire battuti»

Il Terranuova Traiana arriverò sabato 15 al Franchi forte del successo di misura (1-0) sul Ghiviborgo. Tre punti che hanno ridato fiato ad una classifica deficitaria per gli uomini di mister Marco Becattini, che a Siena non ci sarà in quanto appiedato da un turno di squalifica. "E’ una vittoria che ci voleva assolutamente – dice l’ex tecnico del Figline tra le altre – contro una squadra forte. Non abbiamo rischiato nulla e abbiamo creato diverse situazioni importante nel primo tempo. Un successo per me meritato e che ci da morale dopo otto turni senza vittorie in casa".

Il successo tra le mura amiche per i biancorossi infatti mancava proprio dalla partita dell’andata contro il Siena. "Eravamo abituati a vincere spesso lo scorso anno – ammette Becattini -. Stiamo facendo di tutto per non arrivare nelle ultime due e per provare a giocarsi fino alla fine la salvezza ricordandosi sempre chi siamo. Siamo l’unica squadra del girone che si allena la sera, per cui è normale che si debba soffrire. Peccato per il rosso. Ho chiesto un cambio in maniera un po’ concitata".

Ora una settimana di riposo. "Ora recuperiamo qualche giorno e poi prepareremo bene la partita di Siena senza partire battuti".