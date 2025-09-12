Il prossimo avversario. Orvietana in fiducia. Torna Esposito. Selvaggio in dubbio

Col dubbio legato al recupero del mediano Selvaggio e con Esposito che rientra dal turno di squalifica l’Orvietana si prepara alla sfida di domenica contro la Robur con ambizioni importanti, derivanti dall’ottima stagione scorsa (chiusa col ko in finale play-off contro il Seravezza) e dal successo dell’esordio a Prato contro quella che forse almeno sulla carta è l’unica antagonista del Grosseto nel girone E. Perso il centravanti Panattoni, passato in C al Livorno, mister Rizzolo può comunque contare su un folto numero di conferme tra cui l’attaccante Caon, in rete domenica nell’1-0 al Lungobisenzio. "La gara interna con il Siena è il prossimo step e staff tecnico e squadra stanno lavorando con la giusta mentalità, consapevoli di affrontare un club con grande blasone e una rosa con molti giocatori che possono farti male in qualsiasi momento. In più è un Siena ferito dalla sconfitta interna contro il Tau e sicuramente avrà il coltello tra i denti al Muzi", così il direttore sportivo biancorosso Capretti nelle parole riportare da notiziariodelcacio.com. Nel 3-5-2 di Rizzolo in attacco con Caon c’è l’ex Livorno Tenkorang, novarese di origini ghanesi fratello del centrocampista del Ravenna.