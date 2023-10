Il prossimo avversario. Pontassieve ultimo ma non rassegnato. La carica di Bianchi

Due punti in sette gare con 6 gol fatti e ben 17 subiti. Il Pontassieve si prepara alla partita contro la Robur con un morale non particolarmente alto visto che la formazione della provincia di Firenze, dopo il bel campionato scorso, in questa stagione sta soffrendo. L’ultimo risultato utile per il fanalino di coda Pontassieve è quello del 30 settembre contro l’Audax Rufina (1-1 in casa) poi sono arrivati tre ko di fila contro Castiglionese (per 4-1), Mazzola (3-1) e Foiano (2-0). "La prestazione contro il Foiano c’è stata – ha detto l’attaccante del Pontassieve Manuel Bianchi ai canali social del club – migliore delle ultime sicuramente ma purtroppo nel calcio contano i risultati e gli episodi che non stanno girando dalla nostra parte. In attacco sicuramente dobbiamo migliorare ancora tanto. Veniamo puniti spesso alla minima disattenzione ma siamo sulla strada giusta e speriamo domenica contro il Siena di fare un buon risultato".