Il prossimo avversario. Rabbia Sansepolcro. A Prato uno stop quasi incredibile

Sette punti in altrettante gare. Questo il bottino del Vivi Altotevere San Sepolcro tornato subito in serie D dopo aver vinto l’Eccellenza (umbra anche se il comune è in provincia di Arezzo). I bianconeri sono reduci da un amaro ko al Lungobisenzio di Prato dopo hanno a lungo cullato il sogno di portare a casa punti contro una delle grandi del girone. Dopo il vantaggio biturgense con Belli ad inizio ripresa c’è voluta la doppietta dell’ex Livorno Rossetti nel giro di 100’’ per ribaltare tutto in favore del lanieri, al quarto sigillo di fila, e condannare l’undici di mister Ciampelli al ko dopo quattro pareggi di fila contro Follonica Gavorrano, Poggibonsi, Cannara e Terranuova Traina. "Serve altro – dice masticando amaro il tecnico che ha preso il posto di estate di Armillei, passato al Cannara – serve ovvero che quando la partita diventa calda negli ultimi minuti mettiamo in campo un approccio, uno spirito ed una personalità diversi. In controllo contro una squadra come il Prato non si è mai anche se siamo stati bravi a limitarli in tutti quelli che sono i loro punti di forza giocando una gara straordinaria per intensità. Peccato perché abbiamo preso due gol che non dovevamo prendere. Dispiace perché ci meritavamo un risultato diverso".