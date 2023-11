Il prossimo impegno. Sabato prossimo derby in anticipo con la Colligiana

Rinviata a causa del maltempo la decima giornata, in programma domani, le squadre del girone B del campionato di Eccellenza Toscana torneranno in campo domenica prossima. A eccezione del Siena e della Colligiana che giocheranno in anticipo, sabato pomeriggio (il Berni non è infatti utilizzabile perché anche il Badesse è impegnato in un turno casalingo). Per la squadra di mister Magrini, quindi, un altro match con una delle squadre più accreditate del raggruppamento. Il turno prevede anche un altro derby provinciale, quello tra la Sinalunghese – che ha riposato anche mercoledì – e l’Asta, reduce dal ko sul campo della Lastrigiana e tanta voglia di rimettersi subito in carreggiata. Il Mazzola, battuta mercoledì proprio dalla Colligiana, ospiterà il Baldaccio Bruni: l’obiettivo è vendicare i due ko incassati nelle ultime due giornate. Le altre gare dell’undicesima giornata, in programma domenica, tutte con fischio di inizio alle 14,30, sono Castiglionese-Audax Rufina, Firenze Ovest-Pontassieve, Fortis Juventus-Rondinella Marzocco, Lastrigiana-Scandicci e Nuova Foiano-Signa.