Il prossimo turno. Mercoledì al ‘Berni’ arriva lo Scandicci. Vendita dei biglietti a partire da domani

Dopo la gara di questo pomeriggio la Robur scenderà in campo di nuovo mercoledì: al Berni arriverà lo Scandicci. La vendita dei biglietti, come informa la società bianconera, partirà domani. I tagliandi saranno disponibili alla biglietteria situata al sottopassaggio della Lizza, ai seguenti orari: domani dalle 18 alle 20 e martedì sempre allo stesso orario. Sarà inoltre possibile acquistare il tagliando direttamente allo stadio mercoledì, giorno della partita, a partire dalle 13,15. Il costo del ticket è di 5 euro per il settore gradinata, mentre per quanto riguarda la tribuna coperta il prezzo sarà di 10 euro. L’apertura dei cancelli dello stadio sarà prevista per le 13,15. Il Siena Fc ha anche istituito un sistema di prenotazione dei posti riservato ai portatori di handicap che consentirà ai tifosi deambulanti e non deambulanti con carrozzina in possesso di certificato di invalidità al 100 per cento, di assistere gratuitamente alle partite casalinghe della Robur. Per poter usufruire del servizio sarà possibile inviare una comunicazione, con allegato la copia del certificato di invalidità, all’indirizzo mail: segreteria@sienafootballclub.com (la disponibilità è limitata).