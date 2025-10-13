Il protagonista Due ottime parate nel recupero. "Subiamo pochi gol perchè in fase difensiva stiamo lavorando bene». Gatti, l’eroe che non ti aspetti. "Merito di tutti»

E’ stato lui, Davide Gatti, l’eroe che non ti aspetti. Con due grandi interventi nel recupero il portierino massese ha blindato il pari. Qual è stata la parata più difficile? "Nella prima è stato difficile gestire lo spazio – racconta l’estremo difensore, classe 2004 –. Sono stato bravo a chiudere ma c’è stato un concorso di colpa perché l’avversario non è stato preciso al tiro; l’altra parata è stata su un diagonale che ho intuito bene".

Gatti ha subito solo un gol in cinque gare ma preferisce soffermarsi sulla squadra. "Stiamo lavorando bene di reparto e anch’io se vengo chiamato in causa devo rispondere presente. Mi stanno arrivando pochi tiri in queste prime giornate grazie al lavoro di tutta la squadra e questo mi avvantaggia. Mi ritengo soddisfatto ma il grosso del merito, ripeto, va alla fase difensiva in generale, a partire da come pressa la squadra. Non c’è mai stata una partita in cui sia stato bombardato di tiri e questo vuol dire che stiamo facendo tutti bene".

Le difficoltà incontrate col Real Forte Querceta non lo hanno stupito. "Loro anche in Coppa ci avevano dato filo da torcere. Sapevamo che sarebbe stata una partita dura. In fondo non ha aiutato l’infortunio al giocatore. Oltre al dispiacere per il ragazzo a noi ha un po’ spezzato il ritmo. Era il momento nel quale stavamo venendo fuori. Dopo paradossalmente abbiamo rischiato di perderla. Non siamo rientrati bene".

Gian. Bond.