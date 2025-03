Il protagonista. Gabriele Di Paola un gol di felicità: "Finalmente!»

A San Giovanni Valdarno Gabriele Di Paola ha segnato il gol del momentaneo 1-0. Ma si è preso anche il giallo che lo costringerà a saltare la sfida con il Terranuova per squalifica. "Quando ho segnato ho pensato: ‘finalmente’ – ha raccontato il terzino al Fol –: non solo era il mio primo gol con la maglia del Siena, ma anche il primo con i grandi. E poi la squadra mi prendeva in giro perché non ero ancora riuscito a fare degli assist…". Da senese, alla chiamata della Robur, Di Paola non ha potuto dire di no. "In estate avevo altre offerte, una era del Livorno – le sue parole –. Ma nella mia testa c’era solo l’idea di venire a Siena, a prescindere. Penso che è una cosa che avrebbero fatto tanti altri senesi. Quando stavo per firmare non dissi neanche niente, perché sono scaramantico". "Io più spensierato di Masini e Giannetti perché più giovane – ha aggiunto il bianconero –? Può essere, però Giannetti ha giocato in Serie A, Masini era già conosciuto per l’anno scorso mentre io ero uno sconosciuto, avevo tutto da dimostrare e questo un po’ di pressione la mette. L’ansia da prestazione? Ce l’ho prima della partita. Ma quando entro in campo passa, sembra di stare in una bolla. Adesso sto guadagnando sempre più fiducia, grazie al minutaggio".