Il protagonista. "Il gol? E’ frutto di un’azione che proviamo»

Una rete bellissima quella messa a segno da Elia Galligani match winner della gara Siena-Scandicci. "È il frutto di un’azione che proviamo – dice l’attaccante –: abbiamo recuperato palla e ho attaccato la profondità come mi piace fare. Bella l’intuizione di Bianchi. Mi aspetto sempre che mi arrivi la palla in quel modo". "Abbiamo affrontato una buona squadra – prosegue – che potrebbe stare traquillamente al secondo o al terzo posto. Abbiamo avuto anche tante altre occasioni per chiuderla, io per primo: in una sono rientrato sul destro, l’ho attaccata e mi si è alzata troppo. Nel secondo tempo, poi, ci siamo difesi bene, bravi i miei compagni dietro". Con la rete di Galligani è arrivato anche il primo posto. "Finalmente – afferma il bianconero –, non era facile vedere le altre vincere sempre. E abbiamo anche una partita in meno: la vetta deve darci ancora più carica, ora dipende da noi, consapevoli che il campionato è equilibrato e che ogni partita è difficile". "Siamo un bel gruppo – chiude –, ci siamo uniti molto nel ritiro di Chianciano. Nel reparto mi trovo bene con tutti: con Boccardi, più veloce, giochiamo più palla a terra. Ma anche con una punta come Ricciardo mi sento a mio agio".