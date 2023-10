Il punto. Cavalluccio, stasera dovrai essere più preciso e equilibrato

Il Cesena deve temere e controllare soprattutto se stesso, la rete la trova con facilità, ma se non insiste, se non continua con un atteggiamento di comando rischia di rovinare tutto incassando gol, dando coraggio all’avversario come è successo nei recenti pareggi. Questa è una squadra che deve guidare la gara, poco adatta a gestirla, inoltre è tornata una vecchia e brutta abitudine: subisce spesso gol nelle poche occasioni concesse. Ed è un difetto enorme, è la formazione che più ha segnato in C ma 9 reti incassate sono troppe per una big. E contro l’Entella dovrà cambiare rispetto al recente passato, essere più se stessa precisa ed equilibrata. Le squadre che vincono i campionati spesso sono quelle che portano a casa il risultato con il minimo scarto nel punteggio.

L’Entella poi è in rimonta, ancora lontana dalle posizioni che contano ma in fiducia e potenzialmente tra le più forti del torneo. Impedirle di avanzare nella spinta significherebbe toglierle ulteriore fiato da rincorsa. Atteggiamento e determinazione sono fondamentali nel Cesena così deve essere incisivo il tecnico che l’esperienza l’ha e guida una formazione attrezzata per competere per il massimo in un torneo complicato. Importantissimi poi come caratteristiche sono due elementi, Shpendi (ancora assente) per la capacità di ‘spaccare’ in profondità l’avversario e De Rose nel dare i tempi. Ma Shpendi è out, De Rose ha 36 anni e non sempre può essere al massimo, quindi il Cesena deve saper fare la partita anche quando loro sono assenti o viaggiano sotto tono.

re.ce.