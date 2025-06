Il punto. Il Castellarano ora deve fare tris

Prati

Sonante cinquina del Felina, che esulta, sorprendendo la capolista Cervarezza e centrando così il primo hurrà nel 73° Torneo della Montagna. Primo successo anche per il Collagna che espugna Cerredolo grazie alle parate del guardiano Caccialupi e alla freddezza dal dischetto del redivivo puntero Mammetti. L’ex granata Lombardo spiana la strada al Gatta che imperversa su un Leguigno al capolinea e rimescola le carte nel girone D. Un doppio 2-2 nel girone C lascia ancora tutto aperto col rientrante Trinità imbattuto fra le mura amiche. Momentaccio per il Castellarano al secondo ko di fila che s’inchina alla verve del Villa Minozzo e ora dovrà infilare un tris di hurrà. Giovanissimi: Girone A: Baiso/Secchia-Spqm Montecavolo 2-2; Cerredolo-Collagna 2-4. Classifica: Collagna 7, Spqm Montecavolo 5; Cerredolo 3; Baiso/Secchia 1. Girone B: Castellarano-Villa Minozzo 3-2; Cervarezza-Felina 1-0. Classifica: Cervarezza 7; Castellarano 5; Felina 4; Villa Minozzo 0. Girone C: Querciolese-Castelnovo Capitale 0-1; Trinità-Tricolore Carpineti Valestra 2-2. Classifica: Tricolore Carpineti Valestra 7; Trinità 5; Castelnovo Capitale 3; Querciolese 1. Girone D: Leguigno-Gatta 0-0; Olimpia Roteglia-Borzanese 0-1; ha riposato: Cavola. Classifica: Leguigno, Gatta 7; Borzanese 6; Cavola 3; Roteglia 0.

Dilettanti: Girone A: Baiso/Secchia-Spqm Montecavolo 2-1; Cerredolo-Collagna 0-1. Classifica: Baiso/Secchia 7; Spqm Montecavolo 4; Collagna 3; Cerredolo 2. Girone B: Castellarano-Villa Minozzo 2-3; Cervarezza-Felina 2-5. Classifica: Cervarezza, Villa Minozzo 6; Felina 4; Castellarano 1. Girone C: Querciolese-Castelnovo Capitale 2-2; Trinità-Tricolore Carpineti Valestra 2-2. Classifica: Castelnovo Capitale, Tricolore Carpineti Valestra 5; Trinità 4; Querciolese 1. Girone D: Girone D: Leguigno-Gatta 0-5; Olimpia Roteglia-Borzanese 0-2; ha riposato: Cavola. Classifica: Cavola 9; Borzanese 7; Gatta 4; Olimpia Roteglia 3; Leguigno 0.