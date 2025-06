Il punto. In tre ai quarti con 90’ di anticipo

PratiBaiso, Spqm Montecavolo e Castelnovo Capitale staccano il pass per i quarti Dilettanti con 90’ di anticipo. Golpe della Borzanese che infligge i primi gol e il primo ko al Cavola detronizzandolo dallo scettro dell’anomalo girone D che tornerà in campo già mercoledì col primo round degli spareggi per assegnare i due pass. Impresa del Felina che batte a domicilio i campioni del Villa, e ora sarà volata a tre con l’irriducibile Cervarezza, corsaro sul Castellarano, per l’accesso ai quarti. Dieci punti in 7 giorni per la Querciolese che balza in seconda piazza e si giocherà tutto nella sfida col già qualificato Castelnovo Capitale.

GiovanissimiGirone A: Cerredolo-Baiso 2-1; Collagna-Spqm Montecavolo 2-3. Classifica: Spqm Montecavolo 9; Collagna, Cerredolo 7; Baiso 4. Girone B: Castellarano-Cervarezza 0-6; Villa Minozzo-Felina 1-1. Classifica: Cervarezza 13; Felina 8; Castellarano 5; Villa Minozzo 1.

Girone C: Castelnovo Capitale-Carpineti 0-4; Querciolese-Trinità 1-0. Classifica: Carpineti 10; Trinità 8; Querciolese 7; Castelnovo Capitale 3. Girone D: Borzanese-Cavola 1-0; Gatta-Roteglia 3-1; ha riposato: Leguigno. Classifica: Gatta 10; Borzanese 9; Leguigno 7; Cavola 3; Roteglia 0.

DilettantiGirone A: Cerredolo-Baiso 2-1; Collagna-Spqm Montecavolo 0-11. Classifica: Baiso, Spqm Montecavolo 10; Cerredolo 5; Collagna 3;. Girone B: Castellarano-Cervarezza 2-3; Villa Minozzo-Felina 0-2. Classifica: Cervarezza, Villa Minozzo 9; Felina 8; Castellarano 2.

Girone C: Castelnovo Capitale-Carpineti 2-1; Querciolese-Trinità 3-2. Classifica: Castelnovo Capitale 11; Querciolese 10; Carpineti 7; Trinità 0. Girone D: Borzanese-Cavola 2-0; Gatta-Roteglia 3-1; ha riposato: Leguigno. Classifica: Borzanese 10; Cavola 9; Gatta 7; Roteglia 3; Leguigno 0.