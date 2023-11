Il punto sui rossoblù. Gubbio, prima Cesena e poi derby. Rientrano Di Massimo e Casolari

GUBBIO – Tra Gubbio e Perugia c’è di mezzo… il Cesena! Non si parla di vicinanza geografica, ovviamente, ma i rossoblù sono attesi da due big match nelle prossime due giornate che potranno dire molto sulle ambizioni dei rossoblù in questo campionato. Gli scontri con Cesena prima e Perugia poi arrivano non nel migliore periodo dei rossoblù dall’inizio della stagione, anche e soprattutto per un discorso di disponibilità di calciatori. Specialmente in attacco, dove Galeandro sarà out probabilmente per il resto della stagione e Spina è uscito claudicante dal match contro l’Arezzo. La buona notizia è il rientro dalla squalifica di Di Massimo – l’esterno abruzzese è rimasto fuori tre giornate dopo il rosso rimediato contro l’Entella – e quello di Casolari (nella foto), che va a rimpolpare il centrocampo. Contestualmente, però, Portanova non sarà disponibile contro il Cesena per squalifica, mentre Braglia dovrà fare a meno di Chierico sia nella gara con i romagnoli che nel derby del 12 novembre contro il Perugia viste le due giornate che il giudice sportivo gli ha affibbiato. I rossoblù possono e devono ripartire dalla buona prestazione, che necessitano però di essere adeguatamente accompagnate da risultati positivi. Lo abbiamo detto, il periodo è delicato, ma il Gubbio può uscirne da squadra vera con tante consapevolezze in più.