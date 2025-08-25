Il punto sul mercato tra indiscrezioni e ufficialità

Manca sempre meno al debutto in Coppa, che farà da preambolo all’esordio in campionato. C’è però tempo per rifinire le rose, sfruttando le occasioni offerte dal calciomercato. In Prima Categoria, è arrivata l’ufficialità di una notizia che comunque era nell’aria da tempo: Silvio Zinanni continuerà ad allenare la Montagna Pistoiese anche in Prima Categoria. La squadra, come indicato dall’allenatore, punterà a salvarsi, per poi eventualmente alzare l’asticella.

Il Quarrata è pronto a ripartire agli ordini di coach Diodato, ma dopo aver sistemato la prima squadra la dirigenza sta guardando anche alle giovanili: gli ultimi nomi per la Juniores sono quelli di Andrea Cappioli e Giorgio Gemignani, che nel corso della stagione potrebbero ritagliarsi spazio anche con i grandi.

Alessandro Bacci, che nella passata stagione ha difeso i pali del Cqs Pistoia, ha firmato per il Casale Fattoria di Bellini. In Seconda Categoria, la rosa del Cintolese ripartirà dalle conferme di Bizzarri, Caruso, Malucchi, Niccolai e Vitelli, Falzarano, Ceccarelli, Medori e Giannini. Samuele Raschioni è il nuovo portiere del Pescia.

In Terza Categoria, l’Hitachi ha ufficializzato gli arrivi del portiere Sechi, del centrale Piccolo, dei centrocampisti Pecchioli e Zoppi e gli attaccanti Shtjefni e Morosi. A guidare il gruppo dalla panchina sarà nuovamente Michele Esterasi, confermato dopo il successo in Coppa Pezzimenti contro il San Felice.

Chiusura con Damiano Rinaldini: l’attaccante di Agliana, che in passato ha giocato e segnato anche in Serie C con la Pianese, ha lasciato il Forlì. Il giocatore trentenne ha infatti firmato per il Prato, in Serie D.