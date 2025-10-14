Il punto. Tre davanti a tutte, poi c’è il vuoto. L’Ascoli a raffica

L’ultimo turno di campionato nel girone B ha confermato che Ravenna e Arezzo, domenica prossima, si affronteranno da prime della classe a pari merito. Dopo la vittoria per 1-0 degli amaranto contro il Gubbio venerdì scorso, domenica sera i romagnoli hanno replicato con lo stesso risultato espugnando il "Riviera Delle Palme" di San Benedetto del Tronto tra mille polemiche per un gol annullato ai padroni di casa allo scadere. Le due capoliste restano quindi appaiate a quota 24 punti, uno solo in più dell’Ascoli, che in casa ha schiantato il Pontedera con una cinquina che gli permette di diventare, oltre alla miglior difesa, anche il miglior attacco del girone. Dopo queste tre c’è il vuoto in classifica: le prime inseguitrici, a dieci punti dalle prime, sono Ternana e Carpi, oltre proprio alla Samb. Gli umbri hanno pareggiato in rimonta a Forlì (1-1), mentre il Carpi ha vinto in trasferta contro il Bra (1-3). Vince, di misura (1-0), anche il Guidonia contro la Pianese e torna al successo anche il Pineto, che travolge 3-0 un Livorno che continua a deludere al pari del Perugia, sempre più in crisi nera: il Grifo cade ancora al Curi anche contro il Rimini (0-1). Pareggio senza gol, infine, tra Vis Pesaro e Torres, altre due deluse finora. Rinviata a mercoledì 22 ottobre Juventus Next Gen-Campobasso.