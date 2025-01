Il punto. Un’altra beffa?. Ancora brucia il caso Pistoiese

Innanzitutto c’è da augurarsi che lo United Riccione risolva i suoi problemi e concluda la stagione. Va detto per lo United stesso e per la regolarità in generale del campionato, ancor prima che per il caso specifico del Forlì: che rischia di perdere non solo i 3 punti conquistati all’andata contro una squadra ‘vera’, ma anche quelli che sulla carta dovrebbe prendersi oggi contro una, con ogni probabilità, raccogliticcia. Dopo quello che è successo un anno fa sarebbe stato il caso di cambiare le regole, di trovare un modo più equo nel gestire l’addio di un club a campionato in corso, ma non è avvenuto. E il pessimo caso Pistoiese, con la rinuncia dei toscani a sconquassare la classifica, rischia di ripetersi. Senza dimenticare la beffa in più, per le altre squadre, del vedersi poi la Pistoiese nemmeno retrocessa, ma subito riammessa in D con una nuova società.

Ettore Morini