Il quadro completo. Prima e seconda categoria al via

L’attesa è finita, è tempo di concentrarsi e dare una volta di più il 110%: dopo essersi scaldate con la Coppa Toscana, anche per le società di Pistoia e provincia militanti in Prima e Seconda Categoria è tempo di esordire nei rispettivi campionati: l’appuntamento è per domani alle 15.30.

Si parte dal campionato di Prima: nel girone B, l’Atletico Spedalino di Filippo Ermini riceverà a Montemurlo il Bellaria Cappuccini, mentre il CQS Tempio Chiazzano di Nencini attende il Casale Fattoria dell’ex-Pistoiese Andrea Bellini. La Montagna Pistoiese giocherà in provincia di Pisa, per l’esordio in categoria: la banda Zinanni sfiderà il Fornacette Casarosa. E l’AM Aglianese di Mirco Matteoni esordirà a Prato, nella tana del Viaccia allenato dall’ex-Spedalino Marchiseppe, retrocesso dalla Promozione e desideroso di rivalsa.

Nel girone C, il Quarrata di Diodato si misurerà allo Stella di Casini contro il Poggio a Caiano neopromosso.

Stesso giorno e stessa ora anche per il primo turno del campionato di Seconda Categoria: nel girone B, il Borgo a Buggiano aspetta il Gallicano, mentre allo Strulli di Monsummano andrà in scena Cintolese – Fornaci. Avanti tutta poi con Chiesina Uzzanese – Diavoli Neri Gorifigliano (al Bramalegno) Borgo a Mozzano – Pescia ed Atletico Castiglione – Le Case.

Il girone C si apre invece con i primo dei "derby della Piana": il San Niccolò che nella scorsa annata ha sfiorato la promozione gioca a Prato contro la Virtus Montale. Trasferta pratese anche per l’Olimpia, che si confronterà con il Chiesanuova nell’impianto intitolato all’ex-capitano della Juventus Gaetano Scirea. Debutto a Margine Coperta per il San Felice, contro il Montemurlo. Il Pistoia Nord sarà di scena a Calenzano. Chiusura con il girone F: a Ponte Buggianese, il Montalbano Cecina affronterà la Virtus Rifredi.

G.F.