Il quadro completo. Prima e seconda categoria, oggi pomeriggio prende il via la stagione con la Coppa Toscana. Spiccano Cqs Chiazzano - Montagna e Aglianese - Monsummano. Tanti derby al piano di sotto

L’attesa è finita: dopo le amichevoli pre-campionato, anche per le società di Pistoia e provincia impegnate in Prima e Seconda Categoria è arrivato il momento di fare sul serio. Oggi alle 15:30 inizierà la prima giornata di Coppa Toscana con un programma che sulla carta si annuncia interessante.

Partendo alla Coppa Toscana di Prima, ecco CQS Tempio Chiazzano – Montagna Pistoiese (con la perdente che affronterà l’Atletico Spedalino il 14 settembre) che avrà luogo al Butelli. Gli ospiti allenati da Zinanni cercano continuità dopo l’ultimo successo in amichevole sul Prato Nord. D’altro canto, anche la nuova società nata dagli sforzi congiunti di CQS Pistoia ed Unione Tempio Chiazzano punta ad iniziare al meglio.

Occhio anche ad AM Aglianese – Intercomunale Monsummano (con Quarrata ad attendere l’esito del primo incontro) alla stessa ora al Barontini. I neroverdi di mister Matteoni hanno superato i pratesi del Tavola in amichevole (2-0) ed andranno alla ricerca di conferme contro la formazione di Panati che sogna il pronto ritorno in Promozione.

Sempre oggi, alla stessa ora, si disputerà anche la Coppa Toscana di Seconda. L’unica eccezione in termini di orario è rappresentata dal Chiesina Uzzanese, che giocherà nel posticipo delle 17:30: al Bramalegno, gli uomini di Salvadori (che nel pre-campionato si erano aggiudicati il "Memorial Valtero Meliani") sfideranno l’Academy Tau.

Tutte le altre compagini pistoiesi e validinievoline giocheranno alle 15:30: al Perugi la Virtus Montale se la vedrà con l’Olimpia ripescato in Seconda dopo la retrocessione, mentre al Loik di Monsummano si misureranno Montalbano Cecina e Pistoia Nord. Sempre a Monsummano, ma allo Strulli, il Cintolese attenderà il Borgo a Buggiano affidato ancora una volta a coach Biagi.

Nelle successive due giornate, previste per il 14 settembre ed il 24 settembre successivi, entreranno in scena anche Pescia, San Niccolò e San Felice. Ma ci sarà tempo per pensarci: il fischio d’inizio della "prima" è sempre più vicino.

Giovanni Fiorentino