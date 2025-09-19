Il ’Rabotti’ al Sassuolo. Premiati i baby del Santos

Il Sassuolo Under 16 batte i pari età della Reggiana e l’Under 17 del Santos 1948 e si aggiudica l’edizione 2025 del Memorial intitolato a Davide Rabotti, l’ex giocatore del Santos mancato quattro anni orsono a soli 21 anni.

Mercoledì in via Clelia Fano, al centro sportivo Gino Lari, sul sintetico intitolato proprio a Davide Rabotti, si è giocato l’avvincente triangolare che, alle 19, ha visto in campo Santos 1948-Sassuolo, con la vittoria dei neroverdi per 1-0; alle 20 Reggiana-Sassuolo, coi modenesi che replicano il risultato precedente; mentre, alle 21, si è giocato Reggiana-Santos, coi granata in trionfo per 3-0, forti di una difesa invalicabile.

Al termine della manifestazine, il presidente del Santos Tommaso Cagnolati ci ha tenuto a ricordare la figura di Davide Rabotti: "Vogliamo giocare in sua memoria e continuare a fare bene come lui ha fatto all’interno del nostro percorso sportivo".

Presenti i genitori di Davide Rabotti, Alfredo e Simonetta, che hanno premiato le tre squadre partecipanti.

Il Santos, nella figura del direttore sportivo Cristian Paganelli, come ogni anno, ha poi consegnato alcuni riconoscimenti ad alcuni ragazzi del settore giovanile, che si sono messi in luce nella scorsa stagione per impegno, abnegazione, qualità tecniche e comportamento.

Ad essere premiati sono stati i 2010 Grossi e Varjoni, che hanno giocato in Figc e Castellari e Ursachi del 2011, protagonisti nel Csi.