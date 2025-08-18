Il Radicondoli rafforza l’organico con Bartoloni

Un’ulteriore novità in casa Radicondoli per la prossima stagione in Prima categoria. Il ds Riccardo Martini (foto) si è aggiudicato le prestazioni di Federico Bartoloni dal San Gimignano. "Eravamo in cerca di un elemento in grado di sopperire a un’assenza pesante nella rosa – spiega Martini – visto che un grave infortunio impedirà al nostro capitano, il difensore Stefano Parigi, di essere a disposizione. Ci affidiamo così a Bartoloni come innesto in un organico che ha conosciuto diverse novità nei vari settori dello scacchiere. Tutto con l’intento di rafforzare l’organico di mister Calà Campana, alla quarta stagione alla guida del Radicondoli, con al fianco il suo vice, Pobega, tuttora in attività da calciatore e ad ogni effetto componente della rosa".

La volontà di migliorare gli esiti confortanti per una neopromossa dello scorso torneo, e uno sguardo verso posizioni più elevate di classifica, animano l’ambiente rossonero. "Sono i desideri espressi dalla società con in testa il presidente Federico Caldini – afferma Martini – e proveremo pertanto a lavorare in tale direzione. In virtù anche del sostegno dell’amministrazione comunale, molto vicina alle esigenze della squadra, e dell’apporto della dirigenza, Umberto Pacini, Fernando Fiorenzani, il team manager Filippo Baldoni e tutti gli addetti ai lavori". Sabato l’amichevole d’esordio del Radicondoli a Campiglia di fronte alla matricola della Prima categoria. Sarà quasi un anticipo del campionato.

Paolo Bartalini