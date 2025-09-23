Il Ravenna a Carpi con il vento in poppa: "I gol di Tenkorang? Non sono stupito"

Dopo la leadership conquistata venerdì grazie all’inebriante successo casalingo contro il Perugia, il Ravenna sale stasera a Carpi (20.45, stadio Cabassi, arbitro Manedo Mazzoni di Prato, diretta tv a pagamento su Sky) per difendere il 1° posto, condiviso con l’Arezzo. Mister Marchionni deve rinunciare a Di Marco, infortunatosi al ginocchio nel corso del match contro il Perugia (prognosi non ancora comunicata), oltre a Corsinelli e Mandorlini. Le opzioni in mano al tecnico giallorosso sono almeno 3. Prima di tutto il modulo che, nelle ultime due uscite, è stato necessario cambiare in corso d’opera (dal 5-3-2 al 4-3-3) per organizzare la rimonta di Latina e anche quella col Perugia. Mai come nella circostanza odierna, la pretattica è giustificata.

Il forfait di Di Marco potrebbe dar corso all’avanzamento di Rrapaj nel ruolo di mezzala, come avvenuto venerdì. Senza dimenticare che, ormai, è disponibile anche il bomber Luciani e che il suo debutto potrebbe esportare diversi equilibri. Mister Marchionni, dal canto proprio, ha ribadito che Lonardi e Rossetti – ovvero i due play che si sono alternati nelle prime 5 giornate – potrebbero anche giocare insieme. Di certo, a spostare l’ago della bilancia è Donati, ‘man of the match’ contro il Perugia e salito in cattedra nel ruolo di esterno, una volta che la difesa è passata da 5 a 4. Il Ravenna – miglior attacco del girone B con 11 reti – viaggia comunque col vento in poppa. Le 3 vittorie consecutive da cui è reduce, l’hanno portato alla ribalta come la squadra del momento. Difficile anche credere alla sorpresa. La formazione giallorossa è già una realtà. Fra i punti di forza c’è l’altra mezzala, ovvero Tenkorang che, con 6 reti in 5 giornate si è issato in vetta alla classifica dei marcatori del girone B.

"Non sono stupito – ha commentato mister Marchionni – dei gol che ha segnato finora, perché, già nel precampionato, si vedeva che arrivava con facilità alla conclusione. La sostanziale differenza è che, prima, sbagliava quasi sempre la mira". Il Carpi, rivale del Ravenna nel testa-a-testa di due anni fa in D, è allenato dal faentino Cassani e viaggia al 5° posto con 8 punti (2 pareggi su 2 al ‘Cabassi’). In casa non vince dal 7 marzo, ma è comunque reduce dal colpo corsaro di San Benedetto del Tronto grazie alla rete del ravennate Cortesi. Per i bookmaker, il Ravenna è leggermente favorito. La miglior quota per il successo dei giallorossi è 2,50. La vittoria dei padroni di casa arriva fino a 2,90. Il pareggio sale a 3,20.

La probabile formazione (5-3-2): Anacoura; Da Pozzo, Donati, Esposito, Solini, Falbo; Tenkorang, Lonardi, Rrapaj; Spini, Motti.