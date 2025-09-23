Il Ravenna a Carpi con il vento in poppa: "I gol di Tenkorang? Non sono stupito"
La capolista alle 20.45 al ’Cabassi’. Marchionni potrebbe avanzare Rrapaj, vista l’assenza di Di Marco. Scalpita Luciani
Dopo la leadership conquistata venerdì grazie all’inebriante successo casalingo contro il Perugia, il Ravenna sale stasera a Carpi (20.45, stadio Cabassi, arbitro Manedo Mazzoni di Prato, diretta tv a pagamento su Sky) per difendere il 1° posto, condiviso con l’Arezzo. Mister Marchionni deve rinunciare a Di Marco, infortunatosi al ginocchio nel corso del match contro il Perugia (prognosi non ancora comunicata), oltre a Corsinelli e Mandorlini. Le opzioni in mano al tecnico giallorosso sono almeno 3. Prima di tutto il modulo che, nelle ultime due uscite, è stato necessario cambiare in corso d’opera (dal 5-3-2 al 4-3-3) per organizzare la rimonta di Latina e anche quella col Perugia. Mai come nella circostanza odierna, la pretattica è giustificata.
Il forfait di Di Marco potrebbe dar corso all’avanzamento di Rrapaj nel ruolo di mezzala, come avvenuto venerdì. Senza dimenticare che, ormai, è disponibile anche il bomber Luciani e che il suo debutto potrebbe esportare diversi equilibri. Mister Marchionni, dal canto proprio, ha ribadito che Lonardi e Rossetti – ovvero i due play che si sono alternati nelle prime 5 giornate – potrebbero anche giocare insieme. Di certo, a spostare l’ago della bilancia è Donati, ‘man of the match’ contro il Perugia e salito in cattedra nel ruolo di esterno, una volta che la difesa è passata da 5 a 4. Il Ravenna – miglior attacco del girone B con 11 reti – viaggia comunque col vento in poppa. Le 3 vittorie consecutive da cui è reduce, l’hanno portato alla ribalta come la squadra del momento. Difficile anche credere alla sorpresa. La formazione giallorossa è già una realtà. Fra i punti di forza c’è l’altra mezzala, ovvero Tenkorang che, con 6 reti in 5 giornate si è issato in vetta alla classifica dei marcatori del girone B.
"Non sono stupito – ha commentato mister Marchionni – dei gol che ha segnato finora, perché, già nel precampionato, si vedeva che arrivava con facilità alla conclusione. La sostanziale differenza è che, prima, sbagliava quasi sempre la mira". Il Carpi, rivale del Ravenna nel testa-a-testa di due anni fa in D, è allenato dal faentino Cassani e viaggia al 5° posto con 8 punti (2 pareggi su 2 al ‘Cabassi’). In casa non vince dal 7 marzo, ma è comunque reduce dal colpo corsaro di San Benedetto del Tronto grazie alla rete del ravennate Cortesi. Per i bookmaker, il Ravenna è leggermente favorito. La miglior quota per il successo dei giallorossi è 2,50. La vittoria dei padroni di casa arriva fino a 2,90. Il pareggio sale a 3,20.
La probabile formazione (5-3-2): Anacoura; Da Pozzo, Donati, Esposito, Solini, Falbo; Tenkorang, Lonardi, Rrapaj; Spini, Motti.
