Il Ravenna alla scoperta della Juve Next Gen". Rossetti: "Hanno talento e individualità"

Con Rrapaj, Esposito, Zagre, Ilari, Mandorlini e Calandrini, è uno dei ‘superstiti’ dello scorso campionato di serie D. Play o mezzala, Matteo Rossetti è diventato uno degli ‘insostituibili’ nello scacchiere di mister Marchionni.

Rossetti, era nelle previsioni un Ravenna in testa alla classifica dopo 7 giornate e capace di vincere 7 gare su 8, Coppa Italia compresa?

"Ce lo auguravamo tutti, ma, effettivamente, era difficile pensare a un inizio così positivo e farcito di tante vittorie. Detto questo, c’è da aggiungere che è stata costruita una rosa importante e di qualità. Una rosa che ha lavorato tantissimo nel corso del ritiro pre campionato e che lavora altrettanto ogni giorno, proprio per raggiungere questo tipo di risultati". Qual è il segreto di un percorso così convincente e positivo?

"Quando si raccolgono frutti tanto copiosi, il gruppo è fondamentale. Chi gioca, chi entra in corso d’opera, ma anche chi non gioca, non c’è differenza. Chiunque, dà sempre il massimo e porta il proprio contributo alla causa. Tra l’altro, così facendo, il livello dell’allenamento è sempre molto alto e viviamo benissimo le giornate insieme".

Con l’infortunio di Di Marco, che rientrerà fra circa un mese, mister Marchionni l’ha spostata da play a mezzala. Cos’è cambiato sotto il profilo tattico?

"Mi trovo bene in entrambi i ruoli, anche perché in carriera ho ricoperto diverse volte il ruolo di mezzala. La differenza principale è che, nella posizione di mezzala, mi viene chiesto di inserirmi e di accompagnare un po’ di più l’azione offensiva".

Nello spogliatoio come si vive questa fase così positiva e ‘spumeggiante’, anche per rapporto agli ambiziosi obiettivi della società?

"Viviamo molto alla giornata ed è una cosa positiva, perché ci aiuta a restare concentrati e sul pezzo. Noi pensiamo solo a dare il massimo, ogni giorno, in allenamento. Poi, di conseguenza, anche la domenica".

Il calendario propone ora due trasferte consecutive. Prima della Sambenedettese al ‘Riviera delle palme’, si comincia domenica dalla Juve Next Gen, da affrontare ad Alessandria. Che partita vi aspettate?

"Molto complicata, sappiamo che la Juve U23 è una squadra con molto talento e con importanti individualità. Noi però dobbiamo affrontarla come abbiamo sempre fatto, ovvero con spirito di sacrificio e con entusiasmo".

Gli ultras della curva Mero hanno comunicato che non saranno presenti a sostenervi sugli spalti del ‘Moccagatta’ di Alessandria. Quanto vi mancheranno in vostri tifosi?

"Ho letto la notizia e ci spiace tanto, perché, per noi, è sempre come giocare con un uomo in più. Cercheremo comunque di far arrivare loro una gioia anche da lontano".

