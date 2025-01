Il Ravenna all’assalto del bunker del Prato. Gli arieti di Marchionni per farlo saltare

C’è la trasferta di Prato nel menù del Ravenna, che inizia oggi il girone di ritorno. Nel pomeriggio, alle 14.30, al Lungobisenzio (arbitro Palmieri di Avellino; diretta tv sul canale 14 di TeleRomagna), i giallorossi rendono visita alla squadra che, nonostante l’ottavo posto a quota 22 (+4 sulla zona playout; -9 dalla zona playoff), detiene il primato di miglior difesa casalinga del girone D. Quella toscana è dunque una squadra da prendere seriamente con le molle. La classica mina vagante che, tra l’altro, ha già soffiato 3 punti al Ravenna nel match di andata, quello deciso in zona Cesarini da una topica del portiere Fresia.

Tra l’altro, i lanieri hanno chiuso il girone di andata con una serie significativa (e ancora aperta) di 5 risultati utili consecutivi, senza peraltro subire reti. La difesa del Prato è dunque imbattuta da 471’. L’ultimo gol incassato è quello di Bruzzo, decisivo per l’1-0 del Tau Altopascio, nel match del 17 novembre scorso. Premesse importanti, ma che non possono certo spaventare la locomotiva ravennate, lanciatissima (9 vittorie e un pareggio nelle 10 gare della gestione Marchionni) all’inseguimento della capolista Forlì, sempre a +1 in classifica ed impegnata oggi nel derby di San Mauro Pascoli. L’altra contendente, ovvero il Tau Altopascio, scivolato al 3° posto a -2 dal Ravenna dopo il ko dell’ultima di andata a Pistoia, è attesa dalla trasferta di Budrio contro il San Marino.

Mister Marchionni ha praticamente l’intera rosa a disposizione. Dalla lista dei convocati mancano Nappello, ma non è una novità essendo al palo dal 24 novembre; Mauthe in ripresa, ma fuori condizione; e il neo acquisto Mereghetti che, appena arrivato, è stato vittima di un problema muscolare. Il tecnico giallorosso recupera tuttavia tre titolari del calibro di Rrapaj (smaltito il contrattempo muscolare), Lo Bosco (tenuto fuori col Progresso per non meglio precisati problemi di salute), Rossetti e Milan (entrambi al rientro da squalifica). Si profila dunque il ripristino dello status quo nell’undici titolare, sempre con l’incognita Lo Bosco.

Nel frattempo, il Ravenna resta attivo sul mercato. In attesa dell’ufficializzazione dell’attaccante Abdel Zagré, che verrà tesserato non appena in possesso dei documenti, e in attesa degli sviluppi sulla trattativa con la mezzala Ilari del Lecco, il club del presidente Cipriani ha fatto sapere che martedì verrà annunciato il portiere Enrico De Gori, classe 2001, svincolato dal Forlì, che andrà a ricoprire il ruolo di ‘terzo’.

La probabile formazione del Ravenna (5-3-2): Fresia; Milan Onofri, Esposito, Venturini, Rrapaj; Lordkipanidze, Rossetti, Biagi; Lo Bosco (Di Renzo), Manuzzi.