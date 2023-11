Il Ravenna ancora in vetta. L’attacco è atomico. Ventidue i gol realizzati: "Ma restiamo umili»

Con la goleada 4-1 contro il Mezzolara, il Ravenna ha portato a 22 le reti realizzate. Quello giallorosso è il 2° miglior attacco del girone D dopo il Carpi (24). La difesa invece resta la migliore in assoluto con appena 6 reti incassate, alla media di 1 ogni 2 partite. La leadership solitaria in classifica è stata conservata intatta, così come l’en plein nelle gare al Benelli (6 vittorie su 6). Venire a capo del Mezzolara è stato forse più facile del previsto ed introduce nel migliore dei modi il derby di domenica a Forlì. "È vero – ha commentato Sasha Mancini, 19enne esterno al rientro nell’undici titolare – è difficile venire a giocare al Benelli contro questo Ravenna, ma dobbiamo rimanere umili senza risparmiarci. La vittoria contro il Mezzolara è stata importantissima. Non ci aspettavamo un Mezzolara così, ma è anche vero che abbiamo segnato subito. Poi loro hanno pareggiato. In quel frangente abbiamo mantenuto la calma; abbiamo pensato di continuare a giocare, senza andare nel panico. Nella ripresa avremmo potuto anche fare altri gol, ma, alla fine, abbiamo gestito bene. Ci aspettavamo un partita difficile, che però si è incanalata nei binari giusti. Domenica prossima a Forlì? Sarà una partita speciale e molto bella da giocare, speriamo di portare a casa un altro risultato importante".

Le due gare in panchina contro Carpi e Sammaurese non hanno scalfito lo spirito di Mancini: "Sono rimasto in panchina per due partite consecutive, mentre col Mezzolara ho giocato dall’inizio. Cerco di essere sempre pronto, di dare il massimo in allenamento". La vittoria contro il Mezzolara è scaturita da un cliché ormai consolidato: "Per vincere – ha proseguito Mancini – abbiamo applicato la solita ricetta, ovvero andare forte, mettendoli in difficoltà, e sfruttando il fattore campo. Giocare al Benelli è sempre un vantaggio, soprattutto quando si trova il gol, come del resto ci capita spesso di fare". Oggi, alla ripresa degli allenamenti, se ne saprà qualcosa di più sulle condizioni del ginocchio di capitan Rrapaj, costretto al forfait dopo mezzora del match contro il Mezzolara. Il regista italo albanese resta una delle pochissime pedine ‘insostituibili’ dello scacchiere giallorosso. Inoltre, mister Gadda avrà sempre Magnanini indisponibile per squalifica, mentre andranno valutate le condizioni di Pavesi, alle prese con un guaio muscolare.