Il Ravenna conferma Marchionni. Firmato biennale fino al 2027

Contratto biennale con scadenza a giugno 2027. Il Ravenna ha scelto la continuità e la programmazione. Marco Marchionni resta dunque l’allenatore dei giallorossi anche per la stagione che è alle porte. Stagione che, a meno di colpi di coda in extremis, il Ravenna giocherà per il quinto anno di fila in serie D. Dopo – nell’ordine – un 2°, un 7°, un 2° (ma 1° sul campo...) e un altro 2° posto in regular season, e dopo due playoff vinti consecutivamente, l’obiettivo resta il salto di categoria. Marchionni ha convinto la dirigenza ravennate. Subentrato nel corso della passata stagione, il tecnico capitolino ha saputo dare identità e metodo al gruppo, portando risultati di rilievo, ovvero la conquista della Coppa Italia di Serie D col successo nella finale di Teramo contro il Guidonia, e la vittoria dei playoff. Il Ravenna aveva cominciato con Mauro Antonioli, il quale aveva guidato per due anni i giallorossi, dal 2016 al 2018, con una promozione in C e la successiva salvezza. Il tecnico di Bellaria è stato esonerato mercoledì 23 ottobre dopo United Riccione-Ravenna 1-1 giocata a Cattolica, con un bottino di 7 partite, 3 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte, 9 gol fatti e 7 subiti. In classifica, il Ravenna era all’8° posto solitario, a -11 dalla capolista Tau Altopascio. Marco Marchionni ha diretto il primo allenamento venerdì 25 ottobre. Da quel giorno, la squadra ha iniziato a macinare vittorie su vittorie, risalendo le posizioni in classifica. Nelle 27 gare di campionato, Marchionni ha collezionato un bottino di 64 punti, frutto di 20 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte (le ultime due contro Lentigione e Progresso, incassate ormai a giochi fatti), alla media di 2,37 punti a partita, evidenziando anche un ottimo potenziale offensivo (oltre 2 gol di media a partita).

Aggiungendo le gare di Coppa Italia e le due dei playoff, la media punti si eleva a 2,47. Di rilievo è il filotto di 20 risultati utili consecutivi, ovvero dal suo debutto (2-1 casalingo in rimonta contro il San Marino), allo scontro diretto nel derby del ‘Morgagni’, perso 3-2 contro il Forlì, poi promosso in C. "Sono contento del prolungamento di contratto – ha commentato Marchionni dopo l’ufficializzazione – perché mi permette di dare continuità al lavoro svolto. A Ravenna ho trovato molte soddisfazioni. Abbiamo ancora una piccola speranza di essere ripescati. A prescindere da questo, e a prescindere dal fatto che in serie C ci sono giocatori diversi dalla serie D, non cambia il nostro approccio. Il nostro è comunque un gruppo ben assortito con elementi davvero importanti". Per quanto riguarda invece la corsa al ripescaggio in serie C, le ultime speranze sono legate alle ‘azioni’ del Brescia. Se le rondinelle non effettueranno l’iscrizione alla C, verrà riammesso il Caldiero; se la effettueranno, verrà ripescato il Ravenna.

Roberto Romin