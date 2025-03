Il Ravenna crede nella rimonta: "Col Forlì brutto ko, ma noi ci proveremo"

Il Ravenna prova a rialzarsi. Ad agevolare la ripresa dopo il ko di Forlì, e in vista del match casalingo di domenica al Benelli contro il Corticella, ci pensano i senatori. Luca Di Renzo è fra questi. La sua esperienza dovrà aiutare a digerire, prima possibile, il boccone amaro della sconfitta nello scontro diretto. Il trentaquattrenne attaccante torinese, entrato al 26’ della ripresa al posto di Manuzzi, ha firmato il 2° gol giallorosso (l’8° personale in stagione), ovvero quello della speranza, a due minuti dal 90’. Di Renzo, com’è stato l’approccio al derby di domenica?

"Ho avuto la febbre lunedì e martedì, mi sono riempito di flebo e, alla fine, ho recuperato". Nell’assalto finale, la sua testa ha svettato nella difesa forlivese. Si aspettava il cross di Guida?

"Sono partito da dietro. Effettivamente, mi immaginavo che Guida potesse mettere un cross così ben calibrato".

Il suo gol però non è bastato... "Può succedere di incappare in una partita negativa. Dispiace. Sapevamo di incontrare una squadra forte e così si è dimostrata".

Cos’ha avuto il Forlì in più del Ravenna?

"Il Forlì è stato abile a sbloccare il risultato con un gran gol di Falasca. Da quel momento, la partita è stata un po’ in salita. Abbiamo provato in tutti i modi di ribaltarla, ma non ci siamo riusciti".

Dall’alto della sua esperienza, come si gestiscono sconfitte di questo genere?

"Adesso dobbiamo fare il nostro dovere, cercando di vincere tutte le ultime partite che restano da qui alla fine del girone di ritorno".

La fuga del Forlì, che è schizzato a +5, può essere quella decisiva?

"Il campionato non è finito, mancano ancora 6 sfide. In palio ci sono 18 punti. Per quanto ci riguarda, proveremo a conquistarli tutti".

La delusione potrà condizionare le prossime gare?

"Quella di Forlì è stata una brutta sconfitta, ma noi non abbassiamo la testa. Continuiamo a crederci, anzi dovremo crederci, fino alla fine".

Nel 2017, il Ravenna venne promosso in C, dopo una prodigiosa rimonta ai danni dell’Imolese.

"Siamo a -5 e sappiamo che è difficile organizzare una rimonta, ma noi stiamo disputando una grande stagione. Sì, stiamo giocando un campionato ‘allucinante’ ma, nonostante questo, siamo sotto di 5 punti. Per questo motivo mi girano un po’ le scatole".

Il Ravenna di Marchionni ha vinto 17 gare di campionato su 21. "Anch’io è un po’ di anni che gioco in serie D e, trovare un avversario che vinca sempre, con continuità, come sta facendo il Forlì, è difficile".

La prospettiva del ripescaggio, vincendo ovviamente i playoff, può essere una idea?

"Sì, è una opzione che teniamo in considerazione, ma è più bello vincere sul campo".

Roberto Romin