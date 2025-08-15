Il Ravenna ha Di Marco nel motore. Ufficiale anche il 2005 Menegazzo

Nella settimana che porterà al debutto ufficiale del Ravenna in Coppa Italia (domenica al Benelli col Cittadella appena retrocesso dalla serie B), il Ravenna ha comunicato l’ufficializzazione degli accordi con Tommaso Di Marco e Lorenzo Menegazzo. Classe 2003, Di Marco è una mezz’ala offensiva, capace di abbinare qualità e dinamismo, con una spiccata propensione all’inserimento e alla rifinitura. In arrivo in prestito dal Torino, Di Marco, nonostante la giovane età, ha già maturato significative esperienze tra i professionisti. Nello specifico in serie C con le maglie di Virtus Francavilla e Feralpisalò, oltre a qualche presenza in serie B con la Juve Stabia. Il suo arrivo garantisce a mister Marco Marchionni un elemento in grado di offrire soluzioni versatili in chiave offensiva e di innalzare ancor di più il tasso tecnico del reparto di centrocampo.

Di Marco si è messo in luce sabato scorso nel vittorioso test casalingo contro la Virtus Verona, evidenziando grande dinamismo e una capacità innata a saltare l’uomo. Lorenzo Menegazzo, anche lui in prestito, arriva dal Bologna. Centrocampista centrale classe 2005, è al debutto coi ‘grandi’ dopo essere ‘nato’ calcisticamente proprio al Cittadella e dopo aver svolto tutta la trafila – dall’U17 all’U20 – nella ‘cantera’ felsinea. L’anno scorso, complice anche un infortunio al legamento collaterale mediale del ginocchio, è rimasto fermo per 10 giornate nella prima parte di stagione con la Primavera1 del Bologna, allenata dall’ex giallorosso Leonardo Colucci. Poi, indossando anche la fascia di capitano, è stato utilizzato con più continuità (in un paio di occasioni anche da trequartista e ala destra), fino a giocare dal 1’ il vittorioso spareggio per la salvezza contro l’Empoli.

Nel frattempo è stata attivata la prevendita per la partita Coppa Italia di domenica pomeriggio, alle 18, al Benelli contro il Cittadella. I biglietti sono nominativi. Per questo motivo, al fine di evitare code, il club del presidente Cipriani consiglia fortemente di arrivare allo stadio già muniti di biglietto, acquistato attraverso i canali di prevendita. I prezzi: tribuna Corvetta 30 euro; tribuna laterale 24; parterre 15; curva Mero 9. Il giorno della gara i botteghini apriranno alle 16.30 e prezzi saliranno: tribuna Corvetta 36 euro; tribuna laterale 26; parterre 18; curva Mero 10. In occasione del match di Coppa, è stata diramata l’ordinanza comunale che, domenica, dalle 16 alle 21.15 (sempre che non si vada ai rigori), nel quartiere stadio, istituisce la ‘zona rossa’ per la viabilità e il divieto di somministrare, vendere o consumare alcol e bevande in vetro o in lattina.