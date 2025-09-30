Il Ravenna ha ritrovato il suo panzer: "Ora sto bene, l’infortunio è alle spalle"

Originario di Cave, comune capitolino ai piedi dei monti Prenestini, confinante col comune di Palestrina dov’è nato il compagno di squadra e capitano Rrapaj, Pierluca Luciani – reduce da un infortunio che lo ha tenuto ai box per un mese – ha giocato la prima partita da titolare contro la Ternana.

Luciani, la vittoria di sabato, vi ha confermato in vetta alla classifica. È sorpreso di vedere il Ravenna al 1° posto? "Non sono stupito. Me l’aspettavo. D’altronde siamo una squadra forte".

Sarà la terza settimana di fila... "Stare lassù, devo ammettere che è bello".

Cosa serve adesso? "L’importante è continuare questa striscia. Dipende solo da noi. Dobbiamo dare continuità a quello che stiamo facendo".

Dopo l’ingresso a Carpi, con tanto di rigore decisivo trasformato, com’è stato l’impatto alla prima da titolare? "Mi sono trovato bene, non ho avuto difficoltà di tenuta. D’altronde avevo messo minuti nelle gambe anche a Carpi. In campo mi sono sentito a mio agio. L’infortunio è ormai dimenticato".

Il significato del successo contro la Ternana? "Sono ovviamente contento per la vittoria. L’importante era portare a casa i 3 punti e dare continuità a quello che stavamo facendo".

C’è voluta tanta pazienza nel primo tempo. "Nel primo tempo la Ternana si è schierata in maniera molto schiacciata. Ci aspettavano. Soprattutto per noi attaccanti, è complicato affrontare una difesa così schierata".

Nel secondo tempo invece... "Forse loro erano un po’ stanchi, mentre noi ci siamo distinti per avere una gamba più brillante e, grazie anche ad una superiorità tecnica, l’abbiamo portata a casa".

Sullo 0-0 lei ha avuto una occasione sul cross di Spini. "Il difensore che mi stava davanti l’ha appena deviata. Sono partito per stopparla e invece avrei dovuto colpirla di testa".

Il problema fisico che l’ha tenuta ai box è superato definitivamente? "Sono già due-tre settimane che lavoro tutti i giorni col gruppo. Le sensazioni sono buone. Anche contro la Ternana è andato tutto ok, non ho avvertito alcun fastidio. Posso quindi affermare di essere tornato a pieno titolo".

Come si trova con Spini in attacco? "Siamo in cinque per due maglie. La concorrenza c’è. Ed è anche giusto, perché, se si punta a fare bene, ci vuole anche la concorrenza. In allenamento ho giocato sia con Spini, sia con Motti. Con entrambi mi trovo bene. Stesso discorso con Okaka e con Zagre, ci troviamo alla grande e ci siamo ‘capiti’ fin da subito".

Ora vi attendono due trasferte di fila ad Alessandria contro la Juve U23 e a San Benedetto del Tronto. "Sia in casa che in trasferta abbiamo dimostrato il nostro valore. Dal punto di vista mentale non siamo condizionati".

