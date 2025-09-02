Il Ravenna mastica amaro: derby al Forlì. L’ex Saporetti decide la sfida al ’Morgagni’

Forlì 1Ravenna 0

FORLI (4-3-3): Martelli; Manetti, Elia, L. Saporetti (1’ st Pellizzari), Cavallini; Macrì, Menarini, Scorza (37’ st Franzolini), S. Saporetti (25’ st Coveri), Petrelli (25’ st Manuzzi), Farinelli (51’ st Ercolani). A disp: Calvani, Veliaj, Mandrelli, Ripani, Spinelli, Berti, Valentini, Giovannini, Graziani, La Rosa. All. Miramari.

RAVENNA (5-3-2): Anacoura; Corsinelli (27’ st Calandrini), Scaringi (27’ st Donati), Esposito, Solini, Rrapaj (37’ st Da Pozzo); Tenkorang (14’ st Lonardi), Rossetti, Di Marco (14’ st Zagre); Motti, Spini. A disp.: Stagni, Borra, Mandorlini, Okaka, Ilari, Bianconi, Castellacci, Sermenghi, Zakaria. All. Marchionni.

Arbitro: Lovison di Padova.

Rete: 4’ st S. Saporetti.

Note – Spettatori 3.023 (paganti 2419; abbonati 604), di cui 611 giallorossi nel settore ospiti. Rec.: 0’ e 5’. Angoli 4-6. Ammoniti: L. Saporetti, Pellizzari, Di Marco, Macrì, Lonardi, Menarini, Spini, Calandrini.

Come nello scorso campionato di serie D, un Ravenna volenteroso, anche sfortunato, ma tutto sommato con poche idee offensive, è uscito sconfitto dal derby di Forlì. Match winner il ravennate ed ex giallorosso Simone Saporetti che, al pubblico del Benelli aveva regalato 30 reti. Suo il gol partita in avvio di ripresa. L’anteprima del match è caratterizzata dall’annuncio dell’arrivo di Luca Falbo, difensore esterno sinistro, classe 2000, dal Rimini. Sarà lui il vice Rrapaj sulla fascia mancina. Poi si comincia a giocare. Le formazioni e i moduli sono quelli ampiamente annunciati. I temi tattici sono assortiti. Il tridente del Forlì costringe il Ravenna a tenere apertissimi gli occhi in difesa, soprattutto dalla parte dell’ex Simone Saporetti. Quando Di Marco e Motti alzano i giri, il Forlì va in difficoltà, ma il possesso palla è dei padroni di casa.

La prima occasione (15’) capita tuttavia a Tenkorang, che fa a sportellate con Scorsa, ma riesce a concludere di sinistro troppo centralmente, sulla figura di Martelli. La fase di possesso palla è in equilibrio, finché il Forlì non inizia a gestire le operazioni. I giallorossi non vanno in affanno, ma non riescono tuttavia a concretizzare le ripartenze. Con pazienza certosina la formazione di mister Marchionni prova a entrare in partita. Al 41’, sull’angolo di Spini, il colpo di testa di Tenkorang sarebbe destinato a finire nel sacco, se Menarini non sventasse sulla linea di porta.

Al rientro dagli spogliatoi, il Forlì passa subito in vantaggio. Saporetti raccoglie in velocità la sponda di Scorza e fulmina Anacoura sul 1° palo. Gli ospiti non possono più temporeggiare. Serve una svolta. Entrano Zagre e Lonardi, e il Ravenna passa, prima al 3-4-3, poi al 4-3-3. I giallorossi si catapultano in avanti. Ci provano Zagre (di forza dal limite), Lonardi (delizioso colpo di biliardo) e Rossetti, ma senza fortuna.

Roberto Romin