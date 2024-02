Il Ravenna non vuole perdere la testa. Domenica col Victor è scontro diretto

In coppia con Mattia Tirelli, Manuel Pavesi è stato l’attaccante di riferimento della prima parte della stagione giallorossa, fino alla decima giornata, realizzando 3 reti. Un infortunio muscolare ha poi messo ko la ventiseienne punta italo cubana che, complice l’arrivo di Diallo, ha quindi ritrovato la maglia da titolare solo due settimane fa, nel match casalingo contro il Lentigione. Mister Gadda – privo degli squalificati Diallo e Sabbatani – lo ha riproposto anche domenica scorsa nella trasferta di Riozzo, sul campo del Sangiulano City, dov’è uscito fuori un risultato a occhiali: "La prestazione fornita contro il Sangiuliano City – ha commentato Pavesi – è stata senza dubbio migliore rispetto a quella della domenica precedente contro il Lentigione, al termine della quale eravamo usciti sconfitti. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Siamo stati uniti e compatti come ci era stato chiesto. Rimpianti? No, non direi. Anche perché, in realtà, abbiamo avuto a disposizione una occasione a testa per sbloccare il risultato. Purtroppo non siamo riusciti a segnare, però la prestazione c’è stata. Alla fine ci siamo portati a casa un punto fondamentale nell’economia del nostro campionato". Il Ravenna ha chiuso il 16° match stagionale (su 24) senza subire reti: "Le maggiori difficoltà incontrare nel corso della partita – ha proseguito Pavesi che, lo scorso anno a Bra, aveva segnato 9 reti – sono state legate più che altro al campo, che non era certo in ottime condizioni. Anche l’avversario ci ha dato filo da torcere, reduce com’era da un periodo molto positivo. E infatti, il valore del Sangiuliano si è notato". Il Ravenna, capolista in pratica dalla prima giornata, si è visto ridurre a 2 i punti di margine sulla più immediata delle inseguitrici, che ora è diventato il Forlì. A 10 turni dalla conclusione della regular season, tensioni e pressioni cominciano a salire: "In effetti, per chi sta in testa, c’è un po’ di pressione. Noi però siamo concentrati e continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto, fin dall’inizio della stagione. A questo punto, pensiamo partita per partita, cercando di dare il massimo e, magari, di fare meglio". Il casa giallorossa, la testa è già alla sfida di domenica al Benelli, quando sarà di scena il Victor San Marino, ovvero la prima squadra in ordine di tempo che è stata capace di sconfiggere il Ravenna, all’ottava giornata. Mister Gadda recupera Sabbatani per l’attacco, ma dovrà rinunciare gli squalificati Diallo (2° turno), Magnanini e Agnelli, e al difensore Spezzano (problema muscolare al flessore) uscito anzitempo contro il Sangiuliano City.