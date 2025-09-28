Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Il Ravenna operaio non perde la testa. Un fulmine di Rrapaj gela la Ternana

Il Ravenna operaio non perde la testa. Un fulmine di Rrapaj gela la Ternana

Primo tempo tattico, poche occasioni. Nella ripresa i giallorossi accelerano e non rischiano quasi mai

di ROBERTO ROMIN
28 settembre 2025
Primo tempo tattico, poche occasioni. Nella ripresa i giallorossi accelerano e non rischiano quasi mai

Primo tempo tattico, poche occasioni. Nella ripresa i giallorossi accelerano e non rischiano quasi mai

XWhatsAppPrint

Ravenna

1

Ternana

0

RAVENNA (5-3-2): Anacoura; Da Pozzo, G. Donati, Esposito, Solini, Rrapaj (48’ st Ilari); Tenkorang, Lonardi (22’ st Motti), Rossetti; Luciani (38’ st Bianconi), Spini (48’ st Okaka). A disp.: Stagni, Borra, Falbo, Mandorlini, Calandrini, Corsinelli, Zagre, Scaringi, Menegazzo. All. Marchionni.

TERNANA (3-4-1-2): D’Alterio; F. Donati, Maestrelli, Martella (8’ st Meccariello); Bianay Balcot (8’ st Romeo), Garetto (21’ st Tripi), Vallocchia, Ndrecka; Mc Jannet (30’ st Leonardi); Orellana (30’ st Brignola), Dubickas. A disp.: Vitali, Morlupo, Capuano, Ferrante, Longoni, Valenti, Biondini, Durmush, Proietti. All. Liverani.

Arbitro: Poli di Verona.

Rete: 27’ st Rrapaj.

Note – Spettatori paganti 1.751, abbonati 2.735, incasso 36.700 euro. Rec.: 1’ e 6’. Angoli 5-2. Ammoniti: Garetto, Maestrelli; Marchionni.

Salutate la capolista. È un Ravenna con la tuta da metalmeccanico quello che ieri pomeriggio ha battuto, meritatamente, anche la Ternana, conservando la leadership della classifica. Sesto successo stagionale; terzo casalingo (che diventa il 4° con la Coppa Italia). Insomma, al Benelli, di nuovo pieno con 4.500 presenti, i giallorossi hanno sempre vinto. Con l’aggiunta del 1° clean sheet in campionato. In attacco, mister Marchionni dà fiducia a Luciani, alla prima da titolare.

Dopo il blitz di martedì a Carpi, nell’undici tornano Esposito e capitan Rrapaj. Sulla mediana, è tutto confermato, con Lonardi play basso, Rossetti e Tenkorang mezze ali. Sulla carta, la Ternana di Liverani gioca più spregiudicata, proponendo un trequartista (Mc Jannet) dietro le punte. Di fatto, il controllo delle operazioni è subito giallorosso. La Ternana non si fida del Ravenna (o non è in grado di affrontarlo alla pari) e resta allineata e coperta, ma, quando parte in alleggerimento, non è da sottovalutare. L’approccio dei padroni di casa è comunque intenso e incoraggiante. Gli ospiti azzardano qualcosa su punizione con Orellana (24’) e dalla distanza con Dubickas (28’), ma sono troppo pasticcioni quando è ora di finalizzare. Il Ravenna prova a stringere i tempi, puntando su accelerazioni improvvise e sul gioco di prima, ma la difesa delle fere si chiude bene con l’aiuto degli esterni. Nell’intervallo, Massimo Ferrero, nuovo consulente della Ternana ed ex presidente della Samp, è un po’ perplesso in tribuna.

Al rientro dagli spogliatoi il Ravenna dà l’impressione di voler stringere i tempi. La Ternana va in difficoltà. Marchionni si gioca i due ‘challenge’ in 10’ (sul secondo, il fallo su Luciani è parso abbastanza evidente). La contesa diventa ‘tattica’, spigolosa e frammentata, ma resta nelle mani dei giallorossi. Il tecnico capitolino fa entrare Motti e ridisegna l’assetto (Donati esterno, Rrapaj mezzala). Si gioca ad una porta. Alla Ternana non restano che il mestiere e l’ostruzionismo. La responsabilità di affondare il colpo se la prende capitan Rrapaj. Il fendete dai 20 metri è una sentenza, che fa esplodere il Benelli. Cambia il canovaccio. Si aprono gli spazi, certo, ma la Ternana non ha i mezzi fisici per impensierire la capolista. Che festeggia sotto la curva.

Roberto Romin

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su