Il Ravenna operaio non perde la testa. Un fulmine di Rrapaj gela la Ternana

Ravenna

1

Ternana

0

RAVENNA (5-3-2): Anacoura; Da Pozzo, G. Donati, Esposito, Solini, Rrapaj (48’ st Ilari); Tenkorang, Lonardi (22’ st Motti), Rossetti; Luciani (38’ st Bianconi), Spini (48’ st Okaka). A disp.: Stagni, Borra, Falbo, Mandorlini, Calandrini, Corsinelli, Zagre, Scaringi, Menegazzo. All. Marchionni.

TERNANA (3-4-1-2): D’Alterio; F. Donati, Maestrelli, Martella (8’ st Meccariello); Bianay Balcot (8’ st Romeo), Garetto (21’ st Tripi), Vallocchia, Ndrecka; Mc Jannet (30’ st Leonardi); Orellana (30’ st Brignola), Dubickas. A disp.: Vitali, Morlupo, Capuano, Ferrante, Longoni, Valenti, Biondini, Durmush, Proietti. All. Liverani.

Arbitro: Poli di Verona.

Rete: 27’ st Rrapaj.

Note – Spettatori paganti 1.751, abbonati 2.735, incasso 36.700 euro. Rec.: 1’ e 6’. Angoli 5-2. Ammoniti: Garetto, Maestrelli; Marchionni.

Salutate la capolista. È un Ravenna con la tuta da metalmeccanico quello che ieri pomeriggio ha battuto, meritatamente, anche la Ternana, conservando la leadership della classifica. Sesto successo stagionale; terzo casalingo (che diventa il 4° con la Coppa Italia). Insomma, al Benelli, di nuovo pieno con 4.500 presenti, i giallorossi hanno sempre vinto. Con l’aggiunta del 1° clean sheet in campionato. In attacco, mister Marchionni dà fiducia a Luciani, alla prima da titolare.

Dopo il blitz di martedì a Carpi, nell’undici tornano Esposito e capitan Rrapaj. Sulla mediana, è tutto confermato, con Lonardi play basso, Rossetti e Tenkorang mezze ali. Sulla carta, la Ternana di Liverani gioca più spregiudicata, proponendo un trequartista (Mc Jannet) dietro le punte. Di fatto, il controllo delle operazioni è subito giallorosso. La Ternana non si fida del Ravenna (o non è in grado di affrontarlo alla pari) e resta allineata e coperta, ma, quando parte in alleggerimento, non è da sottovalutare. L’approccio dei padroni di casa è comunque intenso e incoraggiante. Gli ospiti azzardano qualcosa su punizione con Orellana (24’) e dalla distanza con Dubickas (28’), ma sono troppo pasticcioni quando è ora di finalizzare. Il Ravenna prova a stringere i tempi, puntando su accelerazioni improvvise e sul gioco di prima, ma la difesa delle fere si chiude bene con l’aiuto degli esterni. Nell’intervallo, Massimo Ferrero, nuovo consulente della Ternana ed ex presidente della Samp, è un po’ perplesso in tribuna.

Al rientro dagli spogliatoi il Ravenna dà l’impressione di voler stringere i tempi. La Ternana va in difficoltà. Marchionni si gioca i due ‘challenge’ in 10’ (sul secondo, il fallo su Luciani è parso abbastanza evidente). La contesa diventa ‘tattica’, spigolosa e frammentata, ma resta nelle mani dei giallorossi. Il tecnico capitolino fa entrare Motti e ridisegna l’assetto (Donati esterno, Rrapaj mezzala). Si gioca ad una porta. Alla Ternana non restano che il mestiere e l’ostruzionismo. La responsabilità di affondare il colpo se la prende capitan Rrapaj. Il fendete dai 20 metri è una sentenza, che fa esplodere il Benelli. Cambia il canovaccio. Si aprono gli spazi, certo, ma la Ternana non ha i mezzi fisici per impensierire la capolista. Che festeggia sotto la curva.

Roberto Romin