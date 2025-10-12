Il Ravenna ora rincorre. Con la Samb per i tre punti

Nel ricordo di Giorgio Bartolini (ne parliamo in cronaca) – giocatore, allenatore, presidente e ds giallorosso, nonché autore del 1° gol nel nuovo stadio Benelli il 25 settembre del 1966, scomparso ieri a 89 anni – il Ravenna scende in campo stasera, alle 20.30, al Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto (arbitro Castellano di Nichelino, diretta a pagamento su Sky). Il match è di cartello. Da Ravenna sono annunciati 500 tifosi al seguito. Il clima sarà quello di una sfida da categoria superiore. Sono previsti oltre settemila spettatori. Di fronte si troveranno infatti due delle squadre più in forma del momento.

Il Ravenna è reduce da 6 vittorie di fila; la Samb da 3. Dopo il successo di misura dell’Arezzo nell’anticipo di venerdì contro il Gubbio (1-0), i giallorossi devono fare bottino pieno stasera per restare al comando della classifica in condominio coi toscani, a propria volta al 4° successo consecutivo. Mister Marchionni non ha problemi di formazione. L’infortunato Di Marco è l’unico assente. Rispetto al successo 4-2 di domenica scorsa ad Alessandria contro la Juve Next Gen, potrebbero anche non esserci novità. C’è un ipotetico ballottaggio ovvero quello al centro della difesa, fra Bianconi ed Esposito. In realtà, il tecnico giallorosso ha diverse opzioni da potersi giocare, sia dall’inizio, sia in corso d’opera, come ad esempio l’esterno Falbo e il braccetto Scaringi, già chiamati in causa più volte con profitto nelle precedenti partite. In attacco, conforta la vena di tutti gli attaccanti, in particolare quella di Luciani, Spini e Motti, tutti in gol contro la Juve U23. Tra le fila del Ravenna milita un ex Samb. Si tratta del centrocampista Carlo Ilari, che ha vestito la maglia rossoblù nella stagione 2018-2019, in serie C, collezionando 35 presenze e realizzando 6 reti. Nella stagione in corso, la trentatreenne mezzala marchigiana ha giocato un solo minuto, debuttando nel finale del vittorioso match casalingo contro la Ternana.

La Samb di mister Ottavio Palladini ha iniziato la stagione in salita, perdendo in casa contro Forlì e Carpi, poi ha trovato la quadratura del cerchio, passando dal 3-4-2-1 al 4-3-3. L’osservato speciale è il bomber Eusepi, finora in gol 5 volte, una in meno del capocannoniere del girone B, il giallorosso Tenkorang. Anche i numeri ‘offensivi’ del Ravenna sono rilevanti, visto che l’undici di mister Marchionni detiene il miglior attacco con 18 reti. Bookmaker in difficoltà nel proporre le quote per la sfida del Riviera delle Palme. La vittoria del Ravenna oscilla infatti fra 2,54 e 2,75. Il successo dei padroni di casa ha una ‘forbice’ fra 2,40 e 2,65. Il pareggio è il risultato meno probabile e arriva fino a 3,15.

La probabile formazione del Ravenna (5-3-2): Anacoura; Da Pozzo, Donati, Bianconi, Solini, Rrapaj; Tenkorang, Lonardi, Rossetti; Luciani, Spini.