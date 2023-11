Il Ravenna riparte da Agliana: "Subito l’occasione del riscatto"

Nemmeno il tempo di digerire la prima sconfitta stagionale, che il Ravenna torna in campo. Si giocano infatti oggi le gare della nona giornata nel campionato di serie D, e la squadra di mister Gadda (fischio d’inizio alle 14.30, arbitro Dorillo di Torino) è di scena ad Agliana, per la seconda trasferta consecutiva in 4 giorni. Nonostante il ko contro la Victor San Marino, i giallorossi hanno conservato la leadership solitaria, insidiata ora a -1 dagli stessi titani, a -2 dall’Imolese e a -3 dal Carpi, che domenica prossima sarà di scena al Benelli. I cerotti con cui il Ravenna è sceso domenica scorsa a San Marino, restano tali e quali. Nappello, che ha recuperato dall’infortunio muscolare, non verrà rischiato.

Stesso discorso per Magnanini, che aveva dato forfait per il riacutizzarsi di un dolore al ginocchio infortunato. Entrambi non sono stati convocati, ma potrebbero tornare nei ranghi già per la sfida contro il Carpi. Un po’ di pretattica, mister Gadda se l’è comunque riservata ("Non so ancora come giocheremo"). Non è escluso il ricorso al 3-4-3, che era stato ipotizzato per la sfida contro la Victor, ma che poi non aveva avuto seguito. Più realisticamente potrebbe tornare il tandem d’attacco Pavesi-Tirelli, fermo restando che, in difesa, la conferma del centrale 2004 Gobbo è praticamente d’obbligo.

"Siamo reduci dalla prima sconfitta stagionale – ha commentato Gadda – ma abbiamo subito l’occasione del riscatto. A San Marino è arrivato un ko che ci può stare. Abbiamo giocato una buona partita, soffrendo un po’ troppo sui calci d’angolo. Non ci era mai capitato, dunque bisognerà prestare maggiore attenzione su questo aspetto, senza dimenticare che ci sono anche gli avversari. Fra l’altro, il San Marino, va considerato fra le grandi del nostro girone. Stesso discorso per l’Aglianese che, nonostante la posizione in classifica, è pur sempre una squadra ambiziosa, costruita per puntare alla vittoria".

La formazione toscana, è undicesima a quota 10, ma è annunciata in netta ripresa. L’inizio è stato in salita. Dopo la vittoria iniziale col Borgo San Donnino, sono arrivate 3 sconfitte di fila. Lo 0-3 di Prato è costato il posto a mister Maraia. Sulla panchina dell’Aglianese è dunque tornato Ciccio Baiano, che ha perso al proprio debutto contro il Sant’Angelo, ma poi si è riscattato, infilando una serie, ancora aperta, di un pareggio (Fanfulla) e 2 vittorie di fila (Corticella e Lentigione). Attenzione dunque ai toscani, che viaggiano col vento in poppa. Per i bookmaker il Ravenna capolista resta favorito, anche se la quota per il successo dei giallorossi (2,20) è comunque apprezzabile. Il pareggio sale fino a 3, mentre la vittoria dei padroni di casa (3,12) è il risultato meno probabile. La probabile formazione del Ravenna (5-3-2): Cordaro; Mancini, Agnelli, Esposito, Gobbo, Marino; Campagna, Alluci, Rrapaj; Pavesi, Tirelli.