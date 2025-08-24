Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Il Ravenna strappa in casa il primo scalpo. Sconfitto il Campobasso con tre reti

Il Ravenna strappa in casa il primo scalpo. Sconfitto il Campobasso con tre reti

Giallorossi avanti grazie a una doppietta di Tenkorang e a Motti. Gli ospiti accorciano nel recupero, poi il Benelli esplode di gioia

di ROBERTO ROMIN
24 agosto 2025
Giallorossi avanti grazie a una doppietta di Tenkorang e a Motti. Gli ospiti accorciano nel recupero, poi il Benelli esplode di gioia

Giallorossi avanti grazie a una doppietta di Tenkorang e a Motti. Gli ospiti accorciano nel recupero, poi il Benelli esplode di gioia

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Ravenna 3Campobasso 2

RAVENNA (5-3-2): Anacoura; Corsinelli, Scaringi (18’ st Donati), Esposito, Solini, Rrapaj; Tenkorang, Rossetti (18’ st Lonardi), Di Marco (35’ st Menegazzo); Motti (35’ st Zagre), Spini. A disp.: Stagni, Borra, Mandorlini, Calandrini, Bianconi, Castellacci, Sermenghi, Karim, Da Pozzo. All. Marchionni.

CAMPOBASSO (4-3-3): Forte; Parisi, Mondonico, Papini (7’ st Celesia), Martina; Serra (7’ st Brunet), Cerretelli, Gala; Bifulco (35’ st Ravaglioli), Padula (7’ st Magnaghi), Leonetti (31’ st Nocerino). A disp.: Rizzo, Muzi, Lombari, Barbato, Di Livio, Mancini. All. Zauri.

Arbitro: Diop di Treviglio.

Reti: 2’ Tenkorang, 14’ Motti, 35’ Leonetti rig., 46’ Tenkorang; 47’ st Magnaghi.

Note – Spettatori paganti 2.633 (di cui 554 ospiti), abbonati 2.058 per un in casso di 37.621 euro. Rec.: 4’ e 6’. Angoli 4-4. Ammoniti: Leonetti, Gala, Padula, Scaringi. Espulso Lucchini (vice allenatore Campobasso).

Bello, pratico e concreto. E anche coraggioso. È un Ravenna da applausi quello che ieri sera, al debutto in serie C da matricola, ha piazzato subito una vittoria di grande spessore, nonostante i brividi finali. Dopo nemmeno 2’ il Ravenna passa in vantaggio. Sull’angolo da destra, la dormita collettiva della difesa ospite permette a Tenkorang di correggere in rete da sottomisura. Sulla spinta del vantaggio i giallorossi affondano i colpi e hanno immediatamente l’opportunità del raddoppio. Al 4’ Di Marco sfrutta una prodigiosa verticalizzazione e, saltato il portiere Forte, colpisce il palo. In campo c’è solo il Ravenna. Ed è un piacere vedere la squadra di casa portare palla con autorità. Gli ospiti faticano terribilmente ad uscire dal guscio. Nella fase di possesso palla del Ravenna, la superiorità è particolarmente evidente. E infatti, al 14’ i padroni di casa raddoppiano. L’azione in solitaria è di Motti. Il ‘rosso’ di Empoli si accentra, carica il destro all’incrocio, ma poi decide il rasoterra sul primo palo. La scelta è quella giusta e vale il raddoppio.

La reazione del Campobasso sta in una girata di Padula dal limite, che finisce nel settore ospiti. Al 28’ il guardalinee strozza in gola l’urlo di gioia a Motti (fuorigioco). Un minuto più tardi arriva il primo tiro in porta ospite con Cerretelli. Al 34’ il match si riapre. Corsinelli ferma irregolarmente Cerretelli in area. Il rigore è trasformato da Leonetti. Ma il Ravenna torna avanti subito. Nel recupero, sul cross di un indiavolato Di Marco, è ancora Tenkorang, di testa, a firmare la doppietta, con suspance per la richiesta ospite di ‘review’ al ‘football video support’. Nella ripresa si gioca a scacchi. I molisani devono necessariamente tentare il tutto per tutto. Ci prova Magnaghi, ma Anacoura è vigile. Il Ravenna continua a dominare e al 31’ (Spini) colpisce il secondo palo di giornata. Nel recupero invece è Magnaghi a riaprire di nuovo il match in contropiede.

Roberto Romin

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su