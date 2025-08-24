Il Ravenna strappa in casa il primo scalpo. Sconfitto il Campobasso con tre reti

Ravenna 3Campobasso 2

RAVENNA (5-3-2): Anacoura; Corsinelli, Scaringi (18’ st Donati), Esposito, Solini, Rrapaj; Tenkorang, Rossetti (18’ st Lonardi), Di Marco (35’ st Menegazzo); Motti (35’ st Zagre), Spini. A disp.: Stagni, Borra, Mandorlini, Calandrini, Bianconi, Castellacci, Sermenghi, Karim, Da Pozzo. All. Marchionni.

CAMPOBASSO (4-3-3): Forte; Parisi, Mondonico, Papini (7’ st Celesia), Martina; Serra (7’ st Brunet), Cerretelli, Gala; Bifulco (35’ st Ravaglioli), Padula (7’ st Magnaghi), Leonetti (31’ st Nocerino). A disp.: Rizzo, Muzi, Lombari, Barbato, Di Livio, Mancini. All. Zauri.

Arbitro: Diop di Treviglio.

Reti: 2’ Tenkorang, 14’ Motti, 35’ Leonetti rig., 46’ Tenkorang; 47’ st Magnaghi.

Note – Spettatori paganti 2.633 (di cui 554 ospiti), abbonati 2.058 per un in casso di 37.621 euro. Rec.: 4’ e 6’. Angoli 4-4. Ammoniti: Leonetti, Gala, Padula, Scaringi. Espulso Lucchini (vice allenatore Campobasso).

Bello, pratico e concreto. E anche coraggioso. È un Ravenna da applausi quello che ieri sera, al debutto in serie C da matricola, ha piazzato subito una vittoria di grande spessore, nonostante i brividi finali. Dopo nemmeno 2’ il Ravenna passa in vantaggio. Sull’angolo da destra, la dormita collettiva della difesa ospite permette a Tenkorang di correggere in rete da sottomisura. Sulla spinta del vantaggio i giallorossi affondano i colpi e hanno immediatamente l’opportunità del raddoppio. Al 4’ Di Marco sfrutta una prodigiosa verticalizzazione e, saltato il portiere Forte, colpisce il palo. In campo c’è solo il Ravenna. Ed è un piacere vedere la squadra di casa portare palla con autorità. Gli ospiti faticano terribilmente ad uscire dal guscio. Nella fase di possesso palla del Ravenna, la superiorità è particolarmente evidente. E infatti, al 14’ i padroni di casa raddoppiano. L’azione in solitaria è di Motti. Il ‘rosso’ di Empoli si accentra, carica il destro all’incrocio, ma poi decide il rasoterra sul primo palo. La scelta è quella giusta e vale il raddoppio.

La reazione del Campobasso sta in una girata di Padula dal limite, che finisce nel settore ospiti. Al 28’ il guardalinee strozza in gola l’urlo di gioia a Motti (fuorigioco). Un minuto più tardi arriva il primo tiro in porta ospite con Cerretelli. Al 34’ il match si riapre. Corsinelli ferma irregolarmente Cerretelli in area. Il rigore è trasformato da Leonetti. Ma il Ravenna torna avanti subito. Nel recupero, sul cross di un indiavolato Di Marco, è ancora Tenkorang, di testa, a firmare la doppietta, con suspance per la richiesta ospite di ‘review’ al ‘football video support’. Nella ripresa si gioca a scacchi. I molisani devono necessariamente tentare il tutto per tutto. Ci prova Magnaghi, ma Anacoura è vigile. Il Ravenna continua a dominare e al 31’ (Spini) colpisce il secondo palo di giornata. Nel recupero invece è Magnaghi a riaprire di nuovo il match in contropiede.

Roberto Romin