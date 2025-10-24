Il Ravenna studia le trappole di Birindelli

Davide contro Golia o quasi. Il Ravenna, secondo della classe a quota 24, in condominio con l’Ascoli, e a -3 dall’Arezzo capolista, affila le armi per la sfida di domenica a Piancastagnaio, comune di 3.800 anime, alle pendici del monte Amiata, in provincia di Siena. I giallorossi – Di Marco unico forfait, ma al probabile rientro dalla prossima settimana – rendono visita alla Pianese, che è l’espressione del comune più piccolo d’Italia con una squadra di calcio professionistica. Non tragga in inganno questo dettaglio, perché la Pianese è al 3° campionato di serie C della propria storia, il 2° consecutivo, dopo il brillante 8° posto della passata stagione, caratterizzato dall’eliminazione al 2° turno dei playoff a girone, 2-1 contro il Pescara, poi promosso in B. Ad allenare la Pianese è stato chiamato Alessandro Birindelli, ex difensore di Empoli e Juve, vecchia conoscenza del Ravenna, affrontato 6 volte da avversario, soprattutto nelle sfide, mai banali, con l’Empoli. Ad esempio, Birindelli era in campo nel ‘famoso’ blitz giallorosso al ‘Castellani’ del 96-97 in B, quando il Ravenna di Novellino stese 4-1 l’Empoli di Spalletti, con reti di Zauli, Buonocore e doppietta di Schwoch. Birindelli incrociò la via del Ravenna anche con la Juve (4-0 nel ritorno di Coppa Italia al Delle Alpi nel ’98) e a fine carriera al Benelli, quando perse 3-1 con la maglia del Pescina Valle del Giovenco in Prima divisione di Legapro. Birindelli ha impostato la Pianese con lo stesso modulo 5-3-2 del Ravenna. Uno dei titolari della difesa è il venticinquenne ravennate Luca Ercolani, schierato come centrale nella posizione di ‘braccetto’ di sinistra. Dopo 3 turni di squalifica, Ercolani – ‘nato’ nel Classe, per 3 stagioni nel vivaio del Ravenna, poi al Forlì prima della lunga esperienza giovanile al Manchester United – è rientrato sabato scorso nel 2-2 interno contro il Bra.

Se il bottino esterno del Ravenna è esattamente sovrapponibile a quello interno (4 vittorie e un ko), quello della Pianese è leggermente sbilanciato. I toscani hanno infatti evidenziato una maggiore praticità in trasferta, dove hanno conquistato 8 dei 13 punti complessivi. Lontano dal proprio campo, angusto e in sintetico, incastonato fra le case, la Pianese ha battuto Torres e Perugia, imponendo lo 0-0 all’Ascoli. Infine, a proposito del citato Novellino, l’ex tecnico del miglior Ravenna di sempre (8° posto in B nel ’97), è tornato in pista, seppur ‘solo’ da consulente per le relazioni istituzionali. ‘Monzon’ ha infatti raccolto l’appello del patron del Perugia, Faroni, per supportare il nuovo tecnico Tedesco, subentrato nelle ultime ore dopo le dimissioni di Braglia. Novellino sarà affiancato da Riccardo Gaucci, figlio dell’ex presidente Luciano.