Il Ravenna vince anche a Carpi: 1-2

Ravenna, 24 settembre 2025 – Vince e convince il Ravenna che espugna il Cabassi 2-1 con una rete nel finale su rigore del nuovo entrato Luciani. Con questa vittoria i giallorossi raggiungono in vetta l’Arezzo, vittorioso in rimonta 4-2 con la Pianese ed è praticamente fuga a tre con l’Ascoli.

Il primo tempo è tutto di marca ravennate: i giallorossi si rendono pericolosi dopo 10’ con una grande combinazione Rossetti-Spini che però calcia debolmente. Ma il gol è nell’aria e arriva al 15’ con un’azione personale di Spini che dalla destra entra in area e lascia partire un gran diagonale che si insacca alle spalle di Sorzi. Il Ravenna controlla bene il gioco e va al riposo in vantaggio 1-0.

Nella ripresa, però, è un altro Carpi, domina il Ravenna e lo chiude nella propria area: gli emiliani trovano il pari al 28’ con l’espertissimo centrocampista Casarini che controlla e calcia al volo dal limite un’imprendibile fucilata.

Il Ravenna, messo all’angolo, però reagisce da grande squadra: torna padrona del gioco, anche per l’ingresso di Luciani che prima (31’) si divora da due passi il gol del vantaggio, poi realizza il rigore della vittoria romagnola al 42’, fischiato – e controllato alla revisione – per un fallo di mano di Cortini su azione di Tenkorang.