Il Ravenna vuole tornare a correre: "Niente illusioni, occhio al Bra"

"Non facciamoci troppe illusioni, perché il Bra non è capace solo di difendersi, ma accetta il confronto e gioca ‘uno contro uno’ a tutto campo". È un Marco Marchionni che non si fida troppo dell’avversario odierno, quello che ieri mattina ha presentato la terza gara del campionato di serie C. Avversario che il Ravenna – prima sfida in assoluto nella storia dei due club, entrambi peraltro neopromossi – affronterà oggi pomeriggio, alle 17.30, al Benelli (arbitro Maresca di Napoli; tagliandi a 36, 26, 18 e 10 euro; biglietterie aperte dalle 16).

I giallorossi, che tornano al Benelli dopo l’entusiasmante e vittorioso debutto contro il Campobasso, vengono dal ko di Forlì, in un derby deciso da un gol dall’ex Simone Saporetti: "Quando si è reduci da sconfitte come quella di lunedì – ha proseguito Marchionni – si ha voglia di dimostrare subito il proprio valore, per riprendersi quello lasciato per strada. L’insidia è dunque quella di diventare troppo frettolosi. Ma la squadra sta bene, deve scendere in campo serena e non pensare a quello che è successo a Forlì". Come annunciato, mancherà Luciani, ancora non al meglio. Anche Okaka, che ha avvertito un piccolo fastidio, ha rallentato il percorso di inserimento. Praticamente scontato che, in avvio, ci si affidi all’undici visto nelle prime tre uscite ufficiali, anche se i vari Donati, Lonardi e Bianconi scalpitano ai box. Il Bra, che finora ha giocato col 5-4-1 e col 5-3-2, arriva al match del Benelli consapevole di aver già lasciato qualcosa per strada. A parte il ko di misura 1-0 contro la Samb, l’undici cuneese è reduce da un beffardo 2-2 interno contro il Perugia.

Il pareggio è infatti maturato a tempo ampiamente scaduto, al 12’ minuto di recupero, su rigore, concesso agli umbri dopo la revisione all’Fvs. "Ho visto il Bra all’opera e non mi aspetto di certo una squadra che si chiuderà in difesa. In entrambe le gare disputate è andato infatti a prendere alto l’avversario, dimostrando di sapere cosa fare. Il mio Ravenna? Se gioca come a Forlì sono tranquillo".

Per i bookmaker, il Ravenna è superfavorito. La miglior quota per la vittoria dei giallorossi è 1,58. Il pareggio arriva a 3,76 mentre la vittoria corsara dei piemontesi arriva addirittura a 5,50. Per quanto riguarda l’ordine pubblico, da Bra è annunciata una quindicina di tifosi al seguito, più o meno come al debutto a San Benedetto del Tronto. Per la zona rossa del quartiere Stadio, dalle 15.30 alle 20.45, con la solita formula discrezionale ("in base all’andamento della contingente situazione dell’ordine e della sicurezza pubblici") è stata diramata l’ordinanza anti vetro e anti alcol, così come quella sulla viabilità. Piazza Brigata Pavia sarà tuttavia chiusa al transito dalle 12.

La formazione del Ravenna (5-3-2): Anacoura; Corsinelli, Scaringi, Esposito, Solini, Rrapaj; Tenkorang, Rossetti, Di Marco; Motti Spini.