Il Ravenna vuole tornare a macinare punti. Oggi sul sintetico la sfida con la Pianese

Interrotta la lunga ed entusiasmante striscia di 7 vittorie consecutive col ko interno di domenica scorsa contro l’Arezzo (che ieri ha pareggiato 1-1 a Terni), il Ravenna comincia la rincorsa alla vetta, partendo da Piancastagnaio. Oggi pomeriggio (fischio d’inizio alle 17.30; arbitro Burlando di Genova; diretta a pagamento su sky), nell’angusto impianto ai piedi del monte Amiata, la truppa giallorossa dà l’assalto alla Pianese. La formazione di mister Marchionni occupa il 2° posto con 24 punti, in condominio con l’Ascoli, prossimo avversario di campionato al Benelli, e a -3 dalla capolista Arezzo. I senesi invece, reduci dal ko di Guidonia e dal risicato pareggio interno contro il Bra, viaggiano al 12° posto con 13 punti e puntano ad allontanarsi dalla zona calda della classifica.

Al 3° campionato ‘pro’ della propria storia, la Pianese è già considerata un unicum, essendo l’espressione del Comune più piccolo del calcio di serie C. Fra i giocatori più rappresentativi c’è il 25enne ravennate Luca Ercolani, difensore centrale cresciuto nel Classe, transitato per i vivai di Ravenna e Forlì, prima di formarsi definitivamente nella cantera del Manchester United. Si prospetta comunque un match interessante, da giocare su un campo sintetico di dimensioni ridotte. Anche mister Birindelli, tecnico della Pianese, applica il 5-3-2 utilizzato sempre anche da mister Marchionni. Il tecnico capitolino, che dovrà gestire le rotazioni in funzione anche del match di Coppa Italia, in programma mercoledì pomeriggio al Benelli contro il Rimini, potrebbe proporre qualche variazione sul tema.

In rampa di lancio potrebbero esserci il portiere Borra al posto di un Anacoura non al top, il terzino sinistro Falbo al posto di capitan Rrapaj, e il difensore centrale Esposito al posto di Bianconi ("che comunque, con l’Arezzo, ha giocato una grandissima partita" ha commentato ieri mister Marchionni). In ballottaggio anche l’ex Da Pozzo e Corsinelli per il ruolo di terzino destro. Per il rientro di Di Marco i tempi sono quasi maturi. Per i bookmaker il Ravenna è favorito. La miglior quota per il successo corsaro dei giallorossi è 2,30. La vittoria dei padroni di casa sale a 3,20 mentre il pareggio arriva fino al 3,25.

La probabile formazione del Ravenna (5-3-2): Borra; Corsinelli, Donati, Esposito, Solini, Falbo; Tenkorang, Lonardi, Rossetti; Spini, Luciani.