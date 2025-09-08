Il Real Madrid vince il torneo di calcio intitolato a Paolo Rossi

Arezzo, 08 settembre 2025 – Si è conclusa ieri, dopo cinque giorni di grande calcio, la quarta edizione del "Memorial Paolo Rossi", il torneo giovanile U14 dedicato all'ex attaccante italiano vincitore del Mondiale del 1982 in Spagna e prematuramente scomparso nel 2020 a 64 anni. L'edizione 2025 ha visto la partecipazione di 24 squadre provenienti dall'Italia, dal resto dell'Europa e anche dagli Stati Uniti, con la presenza di alcune squadre del Valdarno come Sangiovannese, Montevarchi, Terranuova Traiana e Bucine.

Nei vari campi della nostra vallata, tra cui quello di Bucine dedicato al grande "Pablito" , le varie compagini si sono affrontate dando dimostrazione di grandi qualità non solo nel gioco ma anche nell'incarnare quei valori di lealtà e integrazione che Paolo Rossi aveva difeso e rappresentato nell'arco di tutta la sua carriera. Nella finale per il 1 e 2 posto giocata questa mattina al "Gastone Brilli Peri" di Montevarchi, Real Madrid e Milan si sono affrontate a viso aperto all'interno di un match caratterizzato da ritmi alti e grandi giocate individuali. Alla fine a spuntarla sono stati i "Blancos" che dopo essere passati in svantaggio a causa del gol di Grimolfi, sono stati capaci di ribaltare la partita con le reti di Saul e Collado. Per la squadra spagnola si tratta del secondo successo consecutivo all'interno del "Memorial Paolo Rossi" in quanto già lo scorso anno aveva battuto in finale la Fiorentina.

Una vittoria che conferma sempre di più la grande qualità del settore giovanile madridista, che continua a sfornare giovani talenti pronti a ricalcarsi un ruolo importante nel panorama calcistico del futuro. Da elogiare anche l'atteggiamento delle società del Valdarno che nonostante affrontassero squadre di un livello superiore, hanno dimostrato grinta e voglia di mettersi in mostra nell'arco di tutti gli incontri disputati. Nella cerimonia finale, che ha visto consegnare sia i premi individuali che il trofeo alla squadra vincitrice, ha preso la parola Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi e presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica della FIGC. La coniuge del grande calciatore ha voluto ringraziare tutte le società per la partecipazione al torneo, garantendo che l'obiettivo principale del "Memorial Paolo Rossi" sarà sempre quello di crescere e riuscire a portare all'interno della competizione sempre piu squadre provenienti anche dall'altri continenti come successo in questa edizione con il New York City.