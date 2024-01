Il record. E’ la più lunga striscia positiva in mezzo secolo

Con il pareggio di domenica a Lastra a Signa, il Siena ha centrato il diciottesimo risultato utile consecutivo, riuscendo a mantenere illibato il proprio cammino. Non solo: i ragazzi di Magrini hanno eguagliato il record della Robur di Guido Mammi, nella stagione 1981/1982 (Serie C2, girone C) che perse la prima partita stagionale alla 19ma giornata. Si tratta della più lunga striscia inanellata dal Siena calcio, almeno negli ultimi 40-50 anni. Del resto, come ripetuto tante volte, i numeri dei ragazzi di Magrini, pur tenendo in considerazione la categoria, stanno dimostrando una netta superiorità rispetto a tutte le altre squadre del girone: 46 punti (14 vittorie e 4 pareggi), con 11 punti di vantaggio sulla seconda (il Signa), 42 reti realizzate e 12 subite, ovvero miglior attacco del raggruppamento e seconda miglior difesa. E un attaccante in doppia cifra, Galligani, che ha realizzato 10 gol e 9 assist. Numeri non scontati, considerando la partenza ritardata e la necessità, almeno all’inizio, di dover rincorrere gli altri. Merito di chi ha allestito la rosa, dello staff tecnico che l’ha plasmata e dei giocatori che hanno sposato il progetto con impegno e passione.