Il record. Mai la porta imbattuta da tanto

Il Ravenna capolista, un primato lo ha già stabilito. La porta imbattuta da 710’ è infatti un record ‘all time’. Il portiere Cordaro e tutta la squadra sono già nella storia. Il precedente record di imbattibilità risale infatti al campionato di Promozione 1980-81, che il Ravenna di Landi vinse di un punto sul Cesenatico. La porta di Oriano Testa rimase imbattuta per 691’ fra la quarta e la tredicesima giornata. Nel campionato di serie C della stagione 1969-70, che il Ravenna di Giorgis chiuse al 7° posto, fra la quinta e la dodicesima giornata la porta di Morri rimase inviolata invece per 650’. Nel campionato di Promozione 1979-80 sempre Testa arrivò a 600’. In epoca più recente, sono degne di nota le performance di Bonati (596’ e poi altri 511’) nel vittorioso campionato di C2 della stagione 1990-91 con Delneri in panchina, mentre, nel campionato di Eccellenza 2001-02, la porta di Chittolini rimase senza reti al passivo nelle prime 5 partite per un totale di 494’.