Il recupero. Delcarro mette minuti nelle gambe

Il Rimini spera possa dare una bella boccata d’ossigeno al centrocampo il prima possibile. E se lo augura anche Andrea Delcarro che, superato l’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per diversi mesi, ieri è tornato a correre sull’erba. Ma con la Primavera di mister Brocchini. Una sessantina di minuti in campo per la mezzala ieri nel match che i giovani biancorossi hanno giocato, e vinto, in casa del Fiorenzuola in rimonta (4-1). Un modo per mettere minuti nelle gambe, dopo la lunga riabilitazione e i primi allenamenti insieme ai compagni dell’ultimo periodo. Probabilmente oggi Delcarro sarà anche tra i convocati della prima squadra per la gara di domani sera contro la Spal, ma quasi certamente con una partenza dalla panchina. Per la gara contro la squadra di Colucci, presumibilmente, non ci sarà Marchesi, anche se anche il centrocampista lombardo è sulla strada del completo recupero.