Il recupero di Eccellenza. Finisce in parità il match tra Castelfidardo e Urbino

URBINO

: Schirripa, Morganti, Fabbri, Cannoni, Imbriola, Rotondo, Fossi (19’ st Kurti), Miotto (35’ st Andreucci), Nanapere (16’ st Braconi), Guella, Piazze (42’ st Nacciarriti E.). Panchina: Elisei, Pedini, Fabiani, Nacciarriti L, Catalani. All. Giuliodori.

URBINO: Petrucci, Nisi (8’ st Esposito), Tamagnini, Morani (37’ st Pierpaoli), Giunchetti, Magnani, Cusimano, Dalla Bona, Calvaresi (8’ st Bellucci), Sartori, Boccioletti (8’ st Montesi). Panchina: Stafoggia, Barro, Garota, Fiorelli, Sergiacomo. All. Ceccarini.

Arbitro: Pigliacampo di Pesaro.

Finisce in parità il recupero della nona giornata di Eccellenza e la Maceratese ha dato ha un occhio particolare al match considerando che domenica il Castelfidardo sarà ospite all’Helvia Recina. Continua la serie positiva delle due squadre. Per il Castelfidardo è il quinto pareggio di fila, l’Urbino invece mantiene l’imbattibilità esterna in campionato con quattro vittorie e due pareggi. Ecco la nuova classifica: Civitanovese 22; Mcc Montegranaro, Urbino 21; Chiesanuova 19; K Sport Montecchio Gallo, Montefano, Jesina 17; Maceratese 16; Castelfidardo, Urbania 14; Tolentino 12; Osimana 10; Montegiorgio 9; Monturano, Sangiustese Vp 7; Azzurra Colli 6.