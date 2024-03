Il recupero di Eccellenza. In campo il Montefano

"Possiamo giocare due gare in una settimana: ho un gruppo motivato e determinato". Nico Mariani, allenatore del Montefano, non dà eccessivo peso al fatto che i viola dovranno giocare oggi alle 15 a porte chiuse contro l’Osimana sul neutro di Filottrano e domenica in casa contro il Monturano, anche se sarebbe stato meglio fare una settimana normale. La gara di pochi giorni fa contro i giallorossi è stata rinviata dopo che la Prefettura di Macerata non aveva accettato la possibilità che il match si giocasse a Cingoli dopo la squalifica dell’impianto osimano fino ad agosto 2025. Una sanzione determinata dal giudice sportivo dopo la gara di Coppa Italia disputata in Umbria. "Ora – aggiunge il tecnico montefanese – c’è da pensare solo al match di oggi". I viola avranno di fronte una squadra ancora più determinata dopo i recenti fatti. "L’Osimana è forte, ha dei valori e sarà ancora più motivata per fare una grande prova. Noi dovremo essere bravi a farci trovare pronti, altrimenti correremo dei rischi". Il Montefano non potrà contare sullo squalificato Sindic, per il resto il tecnico potrà contare su tutti gli altri. "A Filottrano faremo il massimo mettendo in campo le nostre caratteristiche e qualità, ma anche quella compattezza che ci contraddistingue tra squadra, società e tifosi perché siamo un tutto uno. Sono convinto che faremo una grande prova". Sul valore degli avversari non ci sono dubbi. "Hanno in Alessandroni il capocannoniere del campionato, Tittarelli lo è stato nella passata stagione, hanno accusato infortuni importanti, però hanno tanti altri elementi di valore essendo una squadra costruita per vincere. È una formazione forte, ma noi siamo pronti".

Si gioca dopo avere conosciuto i risultati delle altre partite e magari ciò può determinare qualche pressione in più. "Pensiamo solo a noi, non guardiamo la classifica e cosa hanno fatto gli altri. Del resto è ancora troppo presto per guardare la graduatoria, mancano molte tappe alla fine del campionato e a disposizione ci sono tanti punti. Noi abbiamo un percorso da fare e dovremo rimanere concentrati su quello". La partita Osimana-Montefano sarà trasmessa in diretta su Tvrs.

Si parte con questa classifica: Civitanovese 46; Montefano 41; Chiesanuova 39; Castelfidardo, Urbino, Montegranaro 38; K Sport Montecchio Gallo 37; Maceratese 36; Urbania 33; Tolentino, Osimana 32; Jesina 27; Monturano 19; Sangiustese 18; Montegiorgio 17; Azzurra Colli 15. Naturalmente Osimana e Montefano hanno una partita in meno.