Il recupero. E’ il 22 dicembre la probabile data di Rondinella-Siena

Nelle scorse ore, il Comitato regionale Toscana ha ufficializzato la notizia che la giornata rinviata per l’emergenza maltempo che ha colpito diverse zone della regione nel week-end 4-5 novembre, verrà recuperata sabato 23 dicembre. Lo slittamento ha riguardato tutti i campionati dalla categoria Eccellenza a scendere (Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria e Terza Categoria, campionati giovanili regionali e provinciali). Le società possono comunque trovare un accordo tra sé per disputare le rispettive partite in giorni differenti da quello individuato.

Per quanto riguarda la Robur, una data papabile per la sfida a casa Rondinella è venerdì 22 dicembre. Di seguito le partite del girone B soggette a rinvio (decima giornata): Baldaccio Bruni-Castiglionese, Colligiana-Nuova Foiano, Pontassieve-Lastrigiana, Scandicci-Fortis Juventus, Signa-Mazzola, Asta-Firenze Ovest, Terranuova Traiana-Sinalunghese. Riposo: Audax Rufina.