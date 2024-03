Il recupero. Il presidente Bonacci sul pareggio con l’Osimana: "Domenica poteva essere un’altra partita»

"Il pareggio è tutto sommato giusto, ma rimane la sensazione che se avessimo giocato domenica sarebbe stata una gara differente per diverse ragioni". Stefano Bonacci, presidente del Montefano, parla del punto preso nel match contro l’Osimana giocato a Filottrano per la squalifica del campo dei giallorossi. "Nella ripresa – aggiunge – siamo partiti con il piede giusto, ma poi siamo rimasti in dieci nel nostro momento migliore e loro si sono resi un po’ più pericolosi". Sicuramente domenica si sarebbe potuto giocare su un campo in condizioni migliori. "È stata in effetti condizionante la tanta pioggia caduta". L’altra conseguenza è che i viola sono costretti a giocare due gare in una settimana e ad avere meno tempo per prepararsi per la partita di domenica contro il Monturano. "Una partita difficile e nel contempo importante se vogliamo coltivare certe ambiziosi". Il presidente raccomanda la massima attenzione. "Ci attende un avversario che sta raccogliendo punti, che si è rimesso nel gruppone e per loro muovere la classifica diventa di fondamentale importanza. Sono reduci dalla vittoria sulla Jesina che ha trasmesso fiducia e, più in generale, stanno attraversando un buon momento. Ecco perché sarà una sfida complicata in cui dovremo farci trovare pronti". Per domenica l’allenatore Mariani potrà contare su Sindic che ha scontato il turno di squalifica mentre non ci sarà il difensore Orlietti, espulso contro l’Osimana. Latini è in fase di recupero.