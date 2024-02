Il recupero. L’Arconatese delusa. Il ko con Piacenza brucia

(Varese)

Nel recupero dell’ottava giornata di ritorno l’Arconatese esce sconfitta ma a testa alta e qualche recriminazione nel match contro il Piacenza (1-2). Gli oroblù di mister Giovanni Livieri dopo la sconfitta in casa della Varesina cadono di nuovo, giocandosi alla pari il big match tra le mura amiche contro la formazione piacentina allenata dall’ex terzino sinistro dell’Inter Stefano Rossini. A sorpresa proprio l’allenatore ospite lascia per l’occasione il consueto 4-4-2 per schierarsi quasi a specchio, con la difesa a tre, mentre l’Arconatese opta per due trequartisti alle spalle dell’unica punta Quaggio.

Al 10’ sono i biancorossi a passare in vantaggio grazie all’assist dalla destra di Recino che approfitta di un’uscita incerta di Giroletti, servendo al centro D’Agostino che può comodamente insaccare in porta. L’Arconatese non si perde d’animo, Giroletti si riscatta poco dopo con un’efficace respinta su Recino mentre poco dopo il quarto d’ora va vicino al pari con Menegazzo, la cui girata di destro, termina fuori di poco . Al 24’ il Piacenza è ancora pericoloso con un’azione fotocopia del gol ma gli oroblù si salvano alla mezzora il tiro di Cavagna è poco alto sulla traversa. Al 33’ Andreoli, tutto solo sul secondo palo, schiaccia di testa poco fuori. Al 40’ tra le proteste dei locali viene decretato un rigore per il Piacenza, causa l’atterramento di Recino da parte di Del Carro. Dal dischetto lo stesso recino al 42’ spiazza Giroletti. Poco dopo al 44’ gli oroblù reclamano invano un tocco di mani sul in area sul tiro di Menegazzo, con possibile penalty negato dal direttore di gara. Nella ripresa l’Arconatese rientra determinata a conquistare il pareggio e riesce ad accorciare le distanze al 20’ con un eurogol di Pastore che dalla sinistra lascia partire un tiro a giro, sul quale il portiere degli emiliani non può fare assolutamente nulla. L’Arconatese spinge alla ricerca del pari ma alla fine il Piacenza riesce ad agganciare in classifica proprio gli oroblù.

Luca Di Falco